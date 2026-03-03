Google добавил новые ИИ-функции в Google Translate
Компания Google обновила приложение Google Translate для Android и iOS, добавив новые возможности на основе искусственного интеллекта. Функции уже начали появляться у пользователей США и Индии.
Альтернативные варианты перевода
Главное нововведение — кнопка «List alternatives» под основным переводом. Теперь после ввода фразы приложение предлагает несколько вариантов перевода с объяснением, в каком контексте уместно использовать каждый из них.
Например, для идиомы «It's raining cats and dogs» сервис показывает разные формулировки в зависимости от того, нужно ли подчеркнуть интенсивность дождя или использовать преувеличение.
Объяснение перевода через ИИ
Также появилась вкладка Understand, открывающая краткий ИИ-обзор переведенной фразы. В разделе «Ask» можно уточнить детали, например, спросить, какой вариант наиболее употребительным в конкретной стране.
Впоследствии эти возможности планируют добавить в десктопную версию сервиса. Обновление постепенно распространяется через магазины приложений для Android и iPhone.
