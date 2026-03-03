Сколько будет стоить езда без прав в Украине Сегодня 05:27 — Технологии&Авто

Сколько будет стоить езда без прав в Украине

По состоянию на 2026 год в Украине штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения остаются довольно суровыми.

Если права никогда не получали, штраф составляет 3400 грн, а когда удостоверение есть, но водитель забыл его дома — 425 грн.

Для тех, кто был лишен права управления:

штраф составляет 20 400 грн,

а повторное управление после лишения прав влечет 40 800 грн и может сопровождаться временным изъятием автомобиля.

Управление без нужной категории также карается штрафом до 40 800 грн, особенно при других нарушениях или серьезных нарушениях правил.

Существуют дополнительные нюансы для временных прав: если в течение двух лет водитель совершит более двух административных нарушений, его права могут отобрать.

В некоторых случаях можно уплатить только половину штрафа в течение 10 дней, если это предусмотрено статьей закона. Однако для серьезных нарушений такая скидка не применяется.

