Telegram представил большое обновление: что изменилось Сегодня 01:49 — Технологии&Авто

Telegram получил новые функции для чатов и входа в сервисы

Telegram представил обновления: теги участников для групп, настройки запрета копирования в отдельных чатах, новые инструменты для регистрации и входа в приложения и на вебсайты и прочее.

Теги участников

Участники групповых чатов могут добавлять теги к своему имени, чтобы показать свою роль на работе, специальность в университете и т. д. Это поможет представиться в чатах или подчеркнуть свои интересы в онлайн-сообществах.

Администраторы могут выбирать, смогут ли участники группы устанавливать теги сами, или это будет разрешено только администраторам. Теги участников для админов группы всегда будут выделяться другим цветом, чтобы четко обозначить их роли.

Чтобы разрешить участникам устанавливать теги в группе, перейдите к Настройкам группы > Разрешения и включите «Изменить свой тег».

Запрет копирования в личных чатах

Пользователи могут запретить копирование в любом личном чате. Эта опция ограничивает пересылку сообщений и предотвращает создание снимков экрана или сохранение чат-медиа.

Чтобы запретить копирование в чате, необходимо открыть профиль пользователя, коснуться ⋯ или ⋮ и выберите «Запретить копирование».

Эта возможность доступна пользователям Telegram Premium.

Подписи к GIF

Выбирая GIF-файл на панели GIF, теперь можно добавить в него подпись и отправить все одним сообщением. Так же как и с другими типами медиа, подпись можно разместить над GIF или под GIF.

Чтобы добавить подпись, нажмите GIF на панели и выберите «Добавить подпись».

Мгновенные наклейки с фото

Теперь фото можно превратить в наклейки всего одним касанием. Эти наклейки можно редактировать, чтобы вырезать объекты, добавлять текст или эмодзи и прочее перед отправкой.

Созданные наклейки можно хранить в любимых или добавлять в наборы наклеек.

Редактирование GIF и наклеек

GIF-файлы и наклейки с панели теперь можно редактировать в медиаредакторе Telegram, чтобы добавлять текст, рисунки и эмодзи, а также обрезать GIF и изменять их длину.

Чтобы редактировать GIF или наклейку на панели, нажмите и удерживайте и выберите «Редактировать».

Временные метки для опросов

Опросы с видимыми голосами теперь показывают временную метку для каждого проголосовавшего пользователя, поэтому участники смогут увидеть, когда был отдан каждый голос.

Потоковые ответы для ботов

Теперь каждый бот в Telegram будет включить транслирование текста во время формирования ответа и предлагать хорошие прокручиваемые ответы.

Вход через Telegram

Теперь можно использовать свой аккаунт Telegram, чтобы зарегистрироваться и входить в приложения и на сайты всего в пару касаний без заполнения форм или создания паролей.

Во избежание дополнительных шагов верификации можно поделиться номером телефона. Также можно разрешить сервисам отправлять сообщения в Telegram, чтобы получать удобные уведомления.

Форматирование времени и даты

Добавили новую опцию форматирования «Дата», чтобы удобно отправлять конкретную дату и время в сообщении. Получатели могут нажать на него, чтобы добавить событие в свой календарь или установить быстрое напоминание.

Форматирование даты автоматически адаптируется к местной дате и времени каждого получателя.

Сообщения от ботов также могут использовать динамические временные переменные, чтобы предоставлять пользователям точную дату и время в сообщении, согласно их часовому поясу.

