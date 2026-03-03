Hyundai готовит серийное производство собственного гуманоида Atlas Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Массово гуманоидные работы могут появиться к 2029 году

Hyundai Motor Group, опираясь на робототехническое подразделение Boston Dynamics, официально заявила о планах поставить на конвейер человекоподобного робота Atlas. Корейцы уже выстраивают глобальную цепочку поставок и готовятся конкурировать с Tesla Optimus за лидерство в новой отрасли.

График производства

Суть стратегии проста: превратить эффектную лабораторную разработку в серийный продукт, который можно производить на заводских мощностях.

График разбит на несколько шагов. В 2027 году компания намерена приступить к стартовому производству. А уже в 2029 году мощности должны вырасти в четыре раза и достичь 150 тысяч единиц ежегодно.

Чтобы не действовать вслепую, Hyundai заранее начала обкатывать Atlas на собственном предприятии SHMGMA в штате Джорджия, где расположен Hyundai Motor Group Metaplant America. Такой полигон в реальных условиях необходим, чтобы отточить применение гуманоидов в автопроме.

Ожидаемая стоимость роботов

Главная проблема сегмента всегда упиралась в цену и здесь решает масштаб. В Hyundai рассчитывают, что при выпуске 150 тысяч штук себестоимость позволит приблизить стоимость Atlas к отметке около 20 тысяч долларов. Это можно сравнить с целевым ценником, который озвучивала Tesla для Optimus, а значит, роботы становятся интересны промышленности и логистике как инвестиция, а не как дорогая игрушка.

Hyundai делает ставку на опыт и партнерство. Компания усиливает кооперацию, в том числе с Google, чтобы интегрировать продвинутый ИИ в «железо» Atlas. Параллельно идут конкурсные отборы и проверка технологий у поставщиков для обеспечения больших партий качественных компонентов.

По словам отраслевого источника, Hyundai важно занять сильные позиции до того, как конкуренты начнут доминировать. И хотя компания публично ссылается на «протоколы безопасности», подготовка масштабной цепочки поставок намекает, что массовый гуманоид — это вопрос времени.

