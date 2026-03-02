Невозможно спрогнозировать цены на топливо в Украине из-за событий на Ближнем Востоке
Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн не дает прогнозов, что будет с ценами на нефть, бензин и дизель в Украине из-за событий на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Не комментирую, потому что это будет только хайп», — написал Куюн.
Он отметил, что ответа не знает никто, потому что никто не знает, сколько продлится война и чем она закончится.
Также он добавил, что не известно, как поведет себя Иран, в том числе и в Ормузском проливе, где курсирует 20% мирового объема нефти.
В сообщении говорится, что более-менее уверенно можно говорить о том, что Штаты и Израиль такие сценарии предусматривали и имеют план противодействия.
Куюн пишет, что абсолютно уверенно можно утверждать только следующее: высокие цены на нефть и соответственно бензин абсолютно не нужны Трампу.
- Ведь цены на бензин в Америке — это вопрос номер один для любого политика.
- И тот же Трамп шел на выборы с риторикой об уменьшении цен на бензин, и они так или иначе снизились.
- И потому, Трамп будет делать все, чтобы не допустить роста.
Также Куюн добавил, что это не какая-то эфемерная задача типа далекой Украины, это реальный вопрос его будущего.
