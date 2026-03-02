0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Невозможно спрогнозировать цены на топливо в Украине из-за событий на Ближнем Востоке

Технологии&Авто
71
Невозможно спрогнозировать цены на топливо в Украине из-за событий на Ближнем Востоке
Невозможно спрогнозировать цены на топливо в Украине из-за событий на Ближнем Востоке
Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн не дает прогнозов, что будет с ценами на нефть, бензин и дизель в Украине из-за событий на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Не комментирую, потому что это будет только хайп», — написал Куюн.
Он отметил, что ответа не знает никто, потому что никто не знает, сколько продлится война и чем она закончится.
Также он добавил, что не известно, как поведет себя Иран, в том числе и в Ормузском проливе, где курсирует 20% мирового объема нефти.
В сообщении говорится, что более-менее уверенно можно говорить о том, что Штаты и Израиль такие сценарии предусматривали и имеют план противодействия.
Куюн пишет, что абсолютно уверенно можно утверждать только следующее: высокие цены на нефть и соответственно бензин абсолютно не нужны Трампу.
  • Ведь цены на бензин в Америке — это вопрос номер один для любого политика.
  • И тот же Трамп шел на выборы с риторикой об уменьшении цен на бензин, и они так или иначе снизились.
  • И потому, Трамп будет делать все, чтобы не допустить роста.
Также Куюн добавил, что это не какая-то эфемерная задача типа далекой Украины, это реальный вопрос его будущего.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems