0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ

Технологии&Авто
2
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
BMW пообещала к концу следующего года выпустить около 40 новых автомобилей, чтобы пополнить свою линейку Neue Klasse, возглавляемую новым iX3. Хотя официально представлены всего несколько моделей, утечка информации на сайте BMW USA раскрыла полный ассортимент на 2027 год для США.
Одной из главных новинок станет M2 xDrive. Это подтверждает слухи о полном приводе для самой маленькой модели M.
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
  • Обычная M2 останется с задним приводом и механической коробкой.
  • M2 xDrive, вероятно, будет предлагаться только с автоматической трансмиссией.
  • Ожидаемая цена: от 75 000 долларов, что на ~5 000 дороже стандартной M2.
  • Дополнительный привод прибавит веса — примерно 55 кг, как у M240i xDrive.
Обе версии M2 будут выпускаться до середины 2029 года, завершение этого поколения.
Читайте также
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ

Расширение линейки 3 серии

В интернет-магазине BMW появилась информация о M350 xDrive, новой версии M Performance для седана 3 серии следующего поколения. Она заменит снимаемую с производства M340i xDrive.
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
Линейка также включает две полностью электрические модели i3:
  • i3 40 xDrive
  • i3 50 xDrive
Эти электромобили связаны с кроссовером iX3, который выйдет на рынок США этим летом. На 2027 год iX3 будет доступен в трех вариантах: 40 sDrive, 40 xDrive и 50 xDrive.

Новинки среди кроссоверов: iX4 и X5

BMW также представила первый iX4 в двух версиях: 40 xDrive и 50 xDrive. Этот кроссовер в стиле купе станет более утонченной альтернативой iX3, хотя и с меньшим пространством для пассажиров и багажа из-за наклона крыши.
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
Среди крупных SUV на 2027 год:
  • X5 нового поколения останется доступным в базовой версии с задним приводом (40 sDrive).
  • Электрический iX5 60 xDrive также войдет в ассортимент.
Читайте также

Серия 7 и другие премиум-модели

Информация о 7 серии пока не полна, но известно:
  • BMW готовит M760 с V8 и логотипом M Performance.
  • V12, вероятно, останется только для моделей Rolls-Royce.
Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
Модели Z4 и 8 серии отсутствуют — их производство планируется завершить в ближайшие месяцы.
Раньше мы делились рейтингом надежности BMW и рассказывали, какие модели самые лучшие.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems