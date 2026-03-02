Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

BMW пообещала к концу следующего года выпустить около 40 новых автомобилей, чтобы пополнить свою линейку Neue Klasse, возглавляемую новым iX3. Хотя официально представлены всего несколько моделей, утечка информации на сайте BMW USA раскрыла полный ассортимент на 2027 год для США.

Одной из главных новинок станет M 2 xDrive. Это подтверждает слухи о полном приводе для самой маленькой модели M.

Обычная M 2 останется с задним приводом и механической коробкой.

останется с задним приводом и механической коробкой. M 2 xDrive, вероятно, будет предлагаться только с автоматической трансмиссией.

xDrive, вероятно, будет предлагаться только с автоматической трансмиссией. Ожидаемая цена: от 75 000 долларов, что на ~5 000 дороже стандартной M 2 .

. Дополнительный привод прибавит веса — примерно 55 кг, как у M240i xDrive.

Обе версии M 2 будут выпускаться до середины 2029 года, завершение этого поколения.

Расширение линейки 3 серии

В интернет-магазине BMW появилась информация о M 350 xDrive, новой версии M Performance для седана 3 серии следующего поколения. Она заменит снимаемую с производства M340i xDrive.

Линейка также включает две полностью электрические модели i3:

i3 40 xDrive

i3 50 xDrive

Эти электромобили связаны с кроссовером iX3, который выйдет на рынок США этим летом. На 2027 год iX3 будет доступен в трех вариантах: 40 sDrive, 40 xDrive и 50 xDrive.

Новинки среди кроссоверов: iX4 и X5

BMW также представила первый iX4 в двух версиях: 40 xDrive и 50 xDrive. Этот кроссовер в стиле купе станет более утонченной альтернативой iX3, хотя и с меньшим пространством для пассажиров и багажа из-за наклона крыши.

Среди крупных SUV на 2027 год:

X5 нового поколения останется доступным в базовой версии с задним приводом (40 sDrive).

Электрический iX5 60 xDrive также войдет в ассортимент.

Серия 7 и другие премиум-модели

Информация о 7 серии пока не полна, но известно:

BMW готовит M 760 с V8 и логотипом M Performance.

с V8 и логотипом M Performance. V12, вероятно, останется только для моделей Rolls-Royce.

Модели Z4 и 8 серии отсутствуют — их производство планируется завершить в ближайшие месяцы.

Раньше мы делились рейтингом надежности BMW и рассказывали, какие модели самые лучшие.

