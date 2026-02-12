BMW отзывает 575 тысяч авто по всему миру Сегодня 23:35 — Технологии&Авто

BMW объявила глобальную кампанию отзыва примерно 575 тысяч автомобилей из-за потенциального риска возгорания, связанного со стартером. Причина кроется в износе магнитного переключателя, что может привести к перегреву и в редких случаях к пожару.

Об этом пишет BMWBlog.

В чем проблема

По информации немецких профильных изданий, дефект касается стартерных реле, изготовленных в период с июля 2020 по июль 2022 года, которые могли устанавливаться и позже. Проблема проявляется после большого количества запусков двигателя: из-за износа магнитного переключателя возможен усложненный или полностью невозможный завод автомобиля.

В худшем сценарии металлическое стирание внутри узла может привести к короткому замыканию. Это может вызвать локальный перегрев стартера и создать риск возгорания даже во время движения.

Какие автомобили попали в список

Компания охватывает ряд моделей, в том числе 2 Series Coupé (G42), 3 Series Sedan (G20), 3 Series Touring (G21), 3 Series Long Wheelbase для Китая (G28), 4 Series Coupé (G22), 4 Series Coupé (G23), 4 Series (G30), 5 Series Touring (G31), 6 Series Gran Turismo (G32), 7 Series (G11, G12), X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06) и Z4 (G29). Из-за общей платформы под отзыв также может попасть Toyota Supra.

BMW сообщает, что устранение дефекта предусматривает замену стартера, а в редких случаях и аккумулятора. Ремонт может занять до двух часов. До проведения работ владельцам советуют не оставлять автомобиль с работающим двигателем без присмотра, особенно после дистанционного запуска.

Отдельно отмечается, что в США ранее уже объявляли отзыв около 87 тысяч автомобилей из-за подобной проблемы перегрева стартера. Официального подтверждения, что эти кампании связаны между собой, пока нет, однако перечень моделей частично совпадает.

Владельцам рекомендуют проверить свой VIN-код в системе отзывов на соответствующем рынке и при необходимости обратиться к дилеру.

