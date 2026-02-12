Без аналогов в Европе: Украина получит первые гиперзвуковые ракеты от Великобритании Сегодня 22:28 — Технологии&Авто

Великобритания разрабатывает новую гиперзвуковую ракетную систему Nightfall, которую планируют передать Украине, а также использовать в качестве технологической основы для будущих программ дальнобойных ударных вооружений британских вооруженных сил. Проект уже прошел первоначальные испытания и получил значительные инвестиции.

Об этом сообщает The Times.

Разработкой занимается британская компания Hypersonica, создающая ракеты, способные маневрировать на скоростях более пяти скоростей звука. По информации The Times, первые тесты навигационных систем, разработанных всего за девять месяцев, прошли на космодроме Андойя в Норвегии.

Как проходили испытания ракеты

В ходе испытаний ракета развила скорость более 7400 километров в час, что соответствует показателю Мах 6.

В правительстве Великобритании подтвердили, что система Nightfall будет передана Украине и станет базой для перспективных британских проектов по нанесению ударов на большие расстояния. Ожидается, что контракты на поставку подпишут в марте.

Инвестиции в гиперзвуковые технологии

Соучредитель и генеральный директор Hypersonica Филипп Керт подчеркнул, что инвестиции в гиперзвуковые технологии должны обеспечить Европе возможность наносить глубокие и высокоточные удары в необходимые сроки и по приемлемой стоимости. По его словам, развертывание таких ракет планируется к концу текущего десятилетия.

Ранее Великобритания и Германия объявили о намерении в рамках соглашения Trinity House создать дальнобойную ударную систему с дальностью более 2000 километров. Керт отметил, что в Европе все больше осознают важность способностей «глубокого удара» как ключевого элемента сдерживания и обороны, а для этого требуются новые подходы к разработке соответствующих технологий.

Hypersonica входит в список 90 организаций, отобранных для участия в государственной программе гиперзвуковых разработок стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов. Компания планирует расширять производственные мощности в Великобритании и Восточной Европе, ориентируясь на требования будущих заказчиков.

