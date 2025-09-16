0 800 307 555
Saab представила дешевую ракету против роя дронов

Технологии&Авто
45
Saab AB представила компактную и недорогую систему Nimbrix для борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов, ставших ключевой опасностью современных боевых действий.
Последние годы показали, что даже малые дроны могут наносить значительный ущерб. Их эффективность заставила армии мира создавать многослойные системы противодействия: от лазеров и микроволн до сеток и хищных птиц. В этот арсенал вписывается и новый шведский проект Nimbrix, разработанный специально для перехвата как одиночных БПЛА, так и роев на дистанции до 5 км.
Пусковая установка отличается компактностью: длина оборудования составляет около одного метра, а вес — всего 2,5−3 кг. Систему можно переносить вручную, устанавливать на треногу или интегрировать с транспортом. Ракета оборудована инфракрасной головкой самонаведения и совместима с боевым модулем Saab Trackfire, системой управления LOKE или другими C-UAS-платформами. Подрыв 40-мм осколочно-фугасной боеголовки образует плотное поле обломков, способное эффективно поражать несколько целей одновременно.
«Nimbrix — это наш ответ на обострившуюся за последние годы угрозу БПЛА. Он экономически эффективен, что очень важно, учитывая распространение дронов на поле боя», — подчеркнул Стефан Эберг, руководитель подразделения ракетных систем Saab. Компания позиционирует решение как сочетание опыта в сфере ПВО и адаптивности к новым вызовам.
Этот проект демонстрирует, как оборонные компании ищут баланс между стоимостью и эффективностью, создавая инструменты противодействия массовому применению дешевых дронов.
