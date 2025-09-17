6 лучших бюджетных кроссоверов 2025 года
Покупка нового внедорожника не обязательно опустошит ваш банковский счет. На самом деле, когда дело доходит до цены и топливной эффективности, внедорожники являются одним из достаточно экономичных вариантов. Можно точно приобрести надежный и хорошо оснащенный автомобиль, не превышая бюджет.
Редакция Go Banking Rates со ссылкой на автомобильного эксперта Лорен Фикс представила ТОП-6 самых лучших бюджетных внедорожников. Основными критериями отбора являются ценовая доступность, экономичность и уровень комплектации.
Hyundai Tucson (от $30 200)
Просторный салон, гибридная силовая установка, расширенная гарантия и современные технологии делают эту модель удачным выбором для семейных поездок.
Toyota Corolla Cross (от $25 585)
Надежность, гибридная система с расходом от 7,5 л/100 км и пакет безопасности Toyota Safety Sense обеспечивают высокую ценность за небольшие деньги.
Chevrolet Trax (от $21 895)
Один из самых доступных вариантов с современным интерьером, экраном на 8″, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и расходом топлива в районе 7,5 л./100 км обеспечили модели третье место в данном рейтинге.
Volkswagen Taos ($26 420)
Просторный салон, полный привод, немецкая сборка и расход около 7,5 л/100 км делают авто одним из самых конкурентоспособных в своем сегменте.
Nissan Kicks ($23 220)
Радует владельцев вместительным багажником, низкими затратами на обслуживание и хорошей топливной экономичностью.
Alfa Romeo Tonale ($39 785)
Итальянский дизайн, богатая комплектация и подключаемый гибрид делают модель доступной альтернативой более дорогим авто премиум-сегмента.
