0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

6 лучших бюджетных кроссоверов 2025 года

Технологии&Авто
21
6 лучших бюджетных кроссоверов 2025 года
6 лучших бюджетных кроссоверов 2025 года
Покупка нового внедорожника не обязательно опустошит ваш банковский счет. На самом деле, когда дело доходит до цены и топливной эффективности, внедорожники являются одним из достаточно экономичных вариантов. Можно точно приобрести надежный и хорошо оснащенный автомобиль, не превышая бюджет.
Редакция Go Banking Rates со ссылкой на автомобильного эксперта Лорен Фикс представила ТОП-6 самых лучших бюджетных внедорожников. Основными критериями отбора являются ценовая доступность, экономичность и уровень комплектации.

Hyundai Tucson (от $30 200)

Просторный салон, гибридная силовая установка, расширенная гарантия и современные технологии делают эту модель удачным выбором для семейных поездок.

Toyota Corolla Cross (от $25 585)

Надежность, гибридная система с расходом от 7,5 л/100 км и пакет безопасности Toyota Safety Sense обеспечивают высокую ценность за небольшие деньги.

Chevrolet Trax (от $21 895)

Один из самых доступных вариантов с современным интерьером, экраном на 8″, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и расходом топлива в районе 7,5 л./100 км обеспечили модели третье место в данном рейтинге.
Читайте также

Volkswagen Taos ($26 420)

Просторный салон, полный привод, немецкая сборка и расход около 7,5 л/100 км делают авто одним из самых конкурентоспособных в своем сегменте.

Nissan Kicks ($23 220)

Радует владельцев вместительным багажником, низкими затратами на обслуживание и хорошей топливной экономичностью.
Читайте также

Alfa Romeo Tonale ($39 785)

Итальянский дизайн, богатая комплектация и подключаемый гибрид делают модель доступной альтернативой более дорогим авто премиум-сегмента.
По материалам:
wheel-news.com
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems