6 лучших бюджетных кроссоверов 2025 года

Покупка нового внедорожника не обязательно опустошит ваш банковский счет. На самом деле, когда дело доходит до цены и топливной эффективности, внедорожники являются одним из достаточно экономичных вариантов. Можно точно приобрести надежный и хорошо оснащенный автомобиль, не превышая бюджет.

Редакция Go Banking Rates со ссылкой на автомобильного эксперта Лорен Фикс представила ТОП-6 самых лучших бюджетных внедорожников. Основными критериями отбора являются ценовая доступность, экономичность и уровень комплектации.

Hyundai Tucson (от $30 200)

Просторный салон, гибридная силовая установка, расширенная гарантия и современные технологии делают эту модель удачным выбором для семейных поездок.

Toyota Corolla Cross (от $25 585)

Надежность, гибридная система с расходом от 7,5 л/100 км и пакет безопасности Toyota Safety Sense обеспечивают высокую ценность за небольшие деньги.

Chevrolet Trax (от $21 895)

Один из самых доступных вариантов с современным интерьером, экраном на 8″, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и расходом топлива в районе 7,5 л./100 км обеспечили модели третье место в данном рейтинге.

Volkswagen Taos ($26 420)

Просторный салон, полный привод, немецкая сборка и расход около 7,5 л/100 км делают авто одним из самых конкурентоспособных в своем сегменте.

Nissan Kicks ($23 220)

Радует владельцев вместительным багажником, низкими затратами на обслуживание и хорошей топливной экономичностью.

Alfa Romeo Tonale ($39 785)

Итальянский дизайн, богатая комплектация и подключаемый гибрид делают модель доступной альтернативой более дорогим авто премиум-сегмента.

