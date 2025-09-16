Китайские ученые создали ИИ, работающее в 100 раз быстрее конкурентов Сегодня 03:42 — Технологии&Авто

Ученые представили SpikingBrain 1.0 — «мозговидную» систему искусственного интеллекта, которая способна выполнять задачи до 100 раз быстрее, чем обычные модели.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Что произошло

Исследователи из Института автоматизации Китайской академии наук в Пекине презентовали SpikingBrain 1.0 «мозговидную» систему искусственного интеллекта, которая способна выполнять задачи до 100 раз быстрее обычных моделей. Она создана по принципу так называемых «спаечных вычислений», имитирующих работу биологических нейронов. Вместо постоянной активации всей сети, как и в случае с моделями на базе Transformer, система реагирует только на конкретные сигналы. Такой подход позволяет снижать потребление энергии и ускорить обработку данных.

В тестах SpikingBrain 1.0 обучалась менее чем на 2% данных, обычно нуждающихся в других LLM, и демонстрировала значительное ускорение. Например, при обработке запроса с 4 миллионами токенов меньшая версия модели отреагировала более чем в 100 раз быстрее стандартной системы. В еще одном тесте она показала 26,5-кратное ускорение при генерации первого токена из контекста в 1 миллион токенов.

Исследователи создали две версии SpikingBrain 1.0 — из 7 и 76 млрд параметров, обученных на 150 млрд токенов. Система стабильно работала на сотнях микросхем MetaX — китайской альтернативы чипам Nvidia.

Разработчики считают, что такая архитектура может применяться в областях, требующих работы с большими объемами данных: анализ юридических и медицинских документов, секвенирование ДНК, исследования в физике высоких энергий.

