0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские ученые создали ИИ, работающее в 100 раз быстрее конкурентов

Технологии&Авто
15
Китайские ученые создали ИИ, работающее в 100 раз быстрее конкурентов
Китайские ученые создали ИИ, работающее в 100 раз быстрее конкурентов
Ученые представили SpikingBrain 1.0 — «мозговидную» систему искусственного интеллекта, которая способна выполнять задачи до 100 раз быстрее, чем обычные модели.
Об этом пишет Interesting Engineering.

Что произошло

Исследователи из Института автоматизации Китайской академии наук в Пекине презентовали SpikingBrain 1.0 «мозговидную» систему искусственного интеллекта, которая способна выполнять задачи до 100 раз быстрее обычных моделей. Она создана по принципу так называемых «спаечных вычислений», имитирующих работу биологических нейронов. Вместо постоянной активации всей сети, как и в случае с моделями на базе Transformer, система реагирует только на конкретные сигналы. Такой подход позволяет снижать потребление энергии и ускорить обработку данных.
Читайте также
В тестах SpikingBrain 1.0 обучалась менее чем на 2% данных, обычно нуждающихся в других LLM, и демонстрировала значительное ускорение. Например, при обработке запроса с 4 миллионами токенов меньшая версия модели отреагировала более чем в 100 раз быстрее стандартной системы. В еще одном тесте она показала 26,5-кратное ускорение при генерации первого токена из контекста в 1 миллион токенов.
Исследователи создали две версии SpikingBrain 1.0 — из 7 и 76 млрд параметров, обученных на 150 млрд токенов. Система стабильно работала на сотнях микросхем MetaX — китайской альтернативы чипам Nvidia.
Разработчики считают, что такая архитектура может применяться в областях, требующих работы с большими объемами данных: анализ юридических и медицинских документов, секвенирование ДНК, исследования в физике высоких энергий.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems