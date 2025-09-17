Трамп хочет развивать аэротакси в США 17.09.2025, 00:37 — Технологии&Авто

Администрация Дональда Трампа запустила программу пилотных испытаний электрических и гибридных аэротакси. Ее цель — разрешить компаниям начать тестовые полеты с пассажирами или грузом еще до официальной сертификации Федерального авиационного управления.

Правительство США открыло путь для ограниченных операций электрических и гибридных воздушных такси. Новый пилотный проект предполагает, что компании смогут совершать полеты с грузами или пассажирами еще до того, как их аппараты получат полную сертификацию Федерального авиационного управления (FAA), сообщает The New York Times.

Это решение должно ускорить развитие авиационных технологий нового поколения — летательных аппаратов, которые взлетают вертикально, как вертолеты, а в воздухе переходят в режим самолета.

Сертификация FAA представляет собой сложный и длительный процесс, который может занимать годы. Некоторые компании работают над созданием аэротакси более десяти лет, однако ни один аппарат еще не получил разрешения на коммерческие перевозки. Первая сертификация ожидается не раньше, чем через год.

Министр транспорта США Шон Д. Даффи заявил, что страна стремится стать мировым лидером в области транспортных инноваций. По его словам, программа поможет создать качественные рабочие места и позволит компаниям безопасно протестировать развертывание новых летательных аппаратов.

Пилотные проекты предусмотрены исполнительным указом Дональда Трампа, подписанным в июне для развития дронов и аэротакси. Минимум пять таких проектов будут выбраны по согласованию с FAA, а заявки следует подать до середины декабря. Участие смогут принимать только государственные, местные, племенные и территориальные правительства в сотрудничестве с частными компаниями. Каждая заявка должна включать в себя план безопасности, маршруты полетов и другие детали. Срок действия программы составит три года после начала первого проекта.

Аэротакси рассматриваются как решения для различных задач: перевозка пассажиров из городов в аэропорты, транспортировка людей и грузов в сельской местности. Большинство таких аппаратов работают на аккумуляторах, но есть и гибридные модели для дальних маршрутов. В то же время военные уже тестируют подобные технологии без необходимости сертификации FAA.

Грег Боулз, главный политический директор Joby Aviation из Калифорнии, подчеркнул, что компания более 15 лет развивает технологию и готова приступить к ранним операциям. Joby, поддерживаемая Toyota, Uber и Delta Air Lines, является одним из ведущих игроков рынка наряду с Archer Aviation из Сан-Хосе и BETA Technologies из Вермонта.

Компании уже провели сотни испытательных полетов. К примеру, BETA успешно летала на небольших электропланах в США и Европе, тогда как Joby выполнила перелет между двумя аэропортами Калифорнии. Archer назвала пилотную программу «знаковым моментом» для индустрии, подчеркнув, что она заложит основу для масштабных коммерческих сделок в США и за их пределами.

Производство аэротакси также активно разворачивается: Archer строит завод в Джорджии, Joby имеет предприятие в Огайо, а BETA — в Вермонте. Подобные разработки ведутся и в Бразилии, Китае и Европе.

