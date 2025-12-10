Honor объявила о выходе первого в мире роботизированного смартфона (видео)
Honor готовится к новому технологическому прорыву — компания подтвердила, что первый в мире робот-смартфон Honor Robot Phone выйдет в массовое производство в первой половине 2026 года. Хотя точная дата запуска устройства пока находится в секрете, источники указывают на возможный релиз в августе.
Что известно о Honor Robot Phone
Как сообщает Huawei Central, новое устройство от Honor впервые представили во время презентации серии Magic 8. Главная фишка смартфона — сложная роботизированная рука с камерой, которая может двигаться и возвращаться в исходное положение после съемки. Такой подход к дизайну существенно отличает новинку от привычных форм-факторов смартфонов.
По предварительным данным, Honor предоставит больше деталей о ROBOT PHONE во время выставки MWC 2026, но первые утечки уже появились в сети.
Искусственный интеллект и дизайн
Honor Robot Phone оснащен мощной AI-системой на базе большой модели YOYO. Искусственный интеллект смартфона способен распознавать объекты и пространство вокруг, адаптироваться к поведению пользователя и даже эмоционально реагировать на его действия, что обеспечивает интуитивное и персонализированное взаимодействие с устройством в реальном времени.
