Отдых водителя и обязательные тахографы: о чем новый законопроект

8 декабря в ВР зарегистрировали законопроект № 14280 «О внесении изменений в Закон Украины „Об автомобильном транспорте“ относительно гармонизации требований к режимам труда и отдыха водителей и использования тахографов со стандартами Европейского Союза».

О чем идет речь

Транспортные средства, которые выполняют перевозку пассажиров или грузов и имеют общую разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн или предназначены для перевозки более девяти человек, включая водителя, должны будут оборудоваться цифровыми или умными тахографами.

Данные тахографа станут официальной информацией, используемой для контроля режимов труда и отдыха водителей, расследования ДТП, а также для привлечения к ответственности.

Эксплуатация автомобиля без исправного тахографа будет запрещена.

Режим труда и отдыха водителей

Здесь нормативно закреплены положения по максимальной продолжительности ежедневного и еженедельного управления, относительно минимальной продолжительности перерывов и отдыха, обязанностей перевозчика по организации работы водителей, а также запрета проводить регулярный еженедельный отдых в кабине.

Что нового

Максимальная продолжительность ежедневного периода управления транспортным средством одним водителем не может превышать 9 часов.

Не более 2 раз в течение одной календарной недели ежедневный период управления может быть продлен до 10 часов.

Длительность управления водителем в течение одной календарной недели не может превышать 56 часов.

Длительность управления водителем в течение двух последовательных календарных недель не может превышать 90 часов.

При управлении транспортным средством водитель не должен прерывать запись времени управления и других видов деятельности, фиксируемых контрольным устройством (тахографом), за исключением случаев, связанных с безопасностью дорожного движения, устранением угрозы жизни или здоровью людей, ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий или технических неисправностей транспортного средства.

Что должен делать водитель

Водитель после периода непрерывного управления транспортным средством не более 4 часов 30 минут обязан сделать перерыв общей продолжительностью не менее 45 минут, если он не начинает период ежедневного или еженедельного отдыха.

Перерыв может быть разделен на две части, каждая из которых должна составлять непрерывный период, причем первая часть должна быть не менее пятнадцати минут, а вторая — не менее тридцати минут.

Водитель обязан в течение каждого любого двадцатичетырехчасового промежутка времени, отсчитываемого от истечения предыдущего ежедневного или еженедельного периода отдыха, получить ежедневный период отдыха.

Сокращенный ежедневный период отдыха составляет не менее 9 часов непрерывно, но менее одиннадцати часов и может применяться не более трех раз между двумя последовательными еженедельными периодами отдыха.

Не допускается проведение регулярного еженедельного периода отдыха водителем в кабине транспортного средства. Сокращенный еженедельный период отдыха может проводиться в кабине транспортного средства при наличии соответствующих спальных мест и соблюдения требований по стоянке транспортного средства в безопасном и предназначенном для этого месте.

