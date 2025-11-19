В ЕС обновили правила, касающиеся водительских удостоверений 19.11.2025, 17:04 — Технологии&Авто

В ЕС обновили правила, касающиеся водительских удостоверений

Европарламент утвердил обновление правил ЕС, касающиеся водительских удостоверений.

Об этом сообщают эксперты телеграм-канала «Finance.ua — онлайн-страхование».

Ключевые изменения

Устанавливается испытательный срок для водителей без опыта продолжительностью не менее двух лет.

17-летние лица смогут получить удостоверение категории B, но должны будут управлять в сопровождении опытного водителя, пока им не исполнится 18 лет.

18-летние смогут получить водительские удостоверения грузовика, а 21-летние — автобуса, при условии наличия сертификата профессиональной компетентности.

Водительские удостоверения будут действительны в течение 15 лет для легковых автомобилей и мотоциклов. Государства-члены могут сократить срок действия до 10 лет.

Для грузовиков и автобусов удостоверения будут действительны в течение 5 лет.

Цифровое водительское удостоверение должно постепенно стать основным форматом удостоверений в ЕС, при этом водители сохранят право запрашивать физическое удостоверение.

Напомним, Украина планирует внедрить систему штрафных баллов за нарушения ПДД. Такие системы уже много лет работают в странах ЕС и доказали свою эффективность: они уменьшают аварийность и мотивируют водителей соблюдать правила. Подробно о них мы рассказали по ссылке

