Cloudflare объяснила причину сбоя, который временно «положил» половину интернета

Технологии&Авто
309
Cloudflare опубликовала детали масштабного сбоя, произошедшего 18 ноября 2025 года и повлиявшего на работу значительной части интернета, включая ChatGPT, X и Downdetector. Компания назвала инцидент «худшим с 2019 года» и связала его с ошибкой в ​​системе Bot Management.
Об этом пишет Межа.
Проблема возникла из-за некорректной настройки запроса в базе данных ClickHouse, которая генерирует файл конфигурации для модели машинного обучения системы Bot Management. Изменение в поведении запроса повлекло за собой появление большого количества дубликатов данных.
Это привело к быстрому росту конфигурационного файла, который превысил установленные лимиты памяти.
Как следствие, это вывело из строя основную прокси-систему, обрабатывающую трафик клиентов, зависящий от модуля ботов. Клиенты, использовавшие сгенерированный показатель ботов в своих правилах, начали блокировать реальный трафик, тогда как компании, не использовавшие эту функцию, оставались онлайн.
В Cloudflare уточнили, что проблема не была связана с DNS, атакой или новыми системами на базе генеративного ИИ — ошибка возникла именно во внутренней логике обновления конфигурации Bot Management.
Чтобы предотвратить подобные инциденты, компания объявила четыре шага:
  • усиление обработки конфигурационных файлов так же как и пользовательского ввода;
  • расширение количества глобальных «kill switch» для функций;
  • предотвращение ситуаций, когда core dump или отчеты об ошибках могут перегружать систему;
  • пересмотр всех режимов отказа в ключевых прокси-модулях.
По оценкам Cloudflare, примерно 20% интернета проходит через ее сеть, поэтому любая ошибка в центральных модулях способна вызвать глобальное влияние.
По материалам:
mezha.media
