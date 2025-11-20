Cloudflare объяснила причину сбоя, который временно «положил» половину интернета Вчера 00:12 — Технологии&Авто

Cloudflare объяснила причину сбоя, который временно «положил» половину интернета

Cloudflare опубликовала детали масштабного сбоя, произошедшего 18 ноября 2025 года и повлиявшего на работу значительной части интернета, включая ChatGPT, X и Downdetector. Компания назвала инцидент «худшим с 2019 года» и связала его с ошибкой в ​​системе Bot Management.

Об этом пишет Межа.

Проблема возникла из-за некорректной настройки запроса в базе данных ClickHouse, которая генерирует файл конфигурации для модели машинного обучения системы Bot Management. Изменение в поведении запроса повлекло за собой появление большого количества дубликатов данных.

Это привело к быстрому росту конфигурационного файла, который превысил установленные лимиты памяти.

Как следствие, это вывело из строя основную прокси-систему, обрабатывающую трафик клиентов, зависящий от модуля ботов. Клиенты, использовавшие сгенерированный показатель ботов в своих правилах, начали блокировать реальный трафик, тогда как компании, не использовавшие эту функцию, оставались онлайн.

В Cloudflare уточнили, что проблема не была связана с DNS, атакой или новыми системами на базе генеративного ИИ — ошибка возникла именно во внутренней логике обновления конфигурации Bot Management.

Чтобы предотвратить подобные инциденты, компания объявила четыре шага:

усиление обработки конфигурационных файлов так же как и пользовательского ввода;

расширение количества глобальных «kill switch» для функций;

предотвращение ситуаций, когда core dump или отчеты об ошибках могут перегружать систему;

пересмотр всех режимов отказа в ключевых прокси-модулях.

По оценкам Cloudflare, примерно 20% интернета проходит через ее сеть, поэтому любая ошибка в центральных модулях способна вызвать глобальное влияние.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.