Где находится Украина в рейтинге скорости мобильного и фиксированного интернета

По состоянию на октябрь 2025 Украина сохраняет стабильные позиции в международном рейтинге скорости интернета Speedtest Global Index. По скорости фиксированного широкополосного доступа Украина занимает 75 место, а по скорости мобильного интернета — 70 место.

Об этом сообщает MediaSat.

Мобильный интернет

Украина находится на 70-м месте в мире по скорости мобильного интернета. Это на две позиции ниже, чем в прошлом месяце.

Средняя скорость загрузки составляет 58,52 Мбит/с, а скорость отдачи составляет 13,49 Мбит/с. Латентность составляет 26 мс.

Такие показатели обеспечивают возможность видеосвязи, просмотра видео и работы с веб-ресурсами.

Фиксированный интернет

По скорости фиксированного широкополосного доступа Украина находится на 75-м месте. Это также на две позиции ниже, чем в сентябре.

Средняя скорость загрузки составляет 88,92 Мбит/с, а скорость отдачи составляет 91,03 Мбит/с. Латентность составляет 5 мс.

Такие показатели формируют качественное и стабильное соединение, подходящее для онлайн игр, видеоконференций и передачи больших файлов.

Мировые показатели

Средние мировые показатели Интернета остаются значительно выше. В октябре 2025 г. средняя скорость мобильного интернета в мире достигла 99,93 Мбит/с на загрузку и 13,74 Мбит/с на отдачу. Средняя латентность составляет 24 мс.

Пятерка мировых лидеров по скорости мобильного интернета:

ОАЭ с показателем 652,87 Мбит/с.

Катар с показателем 515,23 Мбит/с.

Кувейт с показателем 384,40 Мбит/с.

Бразилия с показателем 251,55 Мбит/с.

Болгария с показателем 237,03 Мбит/с.

Для фиксированного интернета мировая средняя скорость загрузки составляет 111,91 Мбит/с, отдачи — 57,83 Мбит/с при латентности 9 мс.

Топ-5 стран по скорости фиксированного интернета:

Сингапур (406,14 Мбит/с).

Чили (360,89 Мбит/с).

Гонконг (343,36 Мбит/с).

ОАЭ (343,28 Мбит/с).

Франция (332,74 Мбит/с).

