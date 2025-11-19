Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов 19.11.2025, 20:01 — Технологии&Авто

Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов

Спрос на автомобили китайского производства в Украине продолжает расти. Электромобили и гибриды из Китая стали одним из основных драйверов продаж.

Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы

За прошедший месяц украинцы купили 3114 легковых авто, импортированных из Китая. Это в 2,6 раза больше, чем в октябре 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.

Из общего количества приобретенных машин:

новых — 2512 единиц (+157%);

б/у — 602 единицы (+164%).

Абсолютное большинство импортированных легковушек — электромобили. Их доля составляет 92%.

Самые популярные новые модели китайского происхождения

Volkswagen ID. Unyx — 441 ед. BYD Song Plus — 391 ед. BYD Leopard 3 — 261 ед. Zeekr 7X — 169 ед. BYD Sea Lion 07 — 150 ед.

Лидеры среди подержанных китайских авто

Zeekr 001 — 57 ед. BYD Sea Lion 07 — 45 ед. Volkswagen ID. Unyx — 36 ед. Zeekr 7X — 33 ед. Audi Q4 — 30 ед.

Ранее мы сообщали , что крупнейшие автомобильные бренды переносят производство из Китая в Индию. После многолетних попыток догнать Китай такие компании как Ford, Suzuki, Toyota и Honda активно инвестируют в страну, выстраивая там производственные мощности.

