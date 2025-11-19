Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов
Спрос на автомобили китайского производства в Украине продолжает расти. Электромобили и гибриды из Китая стали одним из основных драйверов продаж.
Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы
За прошедший месяц украинцы купили 3114 легковых авто, импортированных из Китая. Это в 2,6 раза больше, чем в октябре 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Из общего количества приобретенных машин:
- новых — 2512 единиц (+157%);
- б/у — 602 единицы (+164%).
Абсолютное большинство импортированных легковушек — электромобили. Их доля составляет 92%.
Самые популярные новые модели китайского происхождения
- Volkswagen ID. Unyx — 441 ед.
- BYD Song Plus — 391 ед.
- BYD Leopard 3 — 261 ед.
- Zeekr 7X — 169 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 150 ед.
Лидеры среди подержанных китайских авто
- Zeekr 001 — 57 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 45 ед.
- Volkswagen ID. Unyx — 36 ед.
- Zeekr 7X — 33 ед.
- Audi Q4 — 30 ед.
Ранее мы сообщали, что крупнейшие автомобильные бренды переносят производство из Китая в Индию. После многолетних попыток догнать Китай такие компании как Ford, Suzuki, Toyota и Honda активно инвестируют в страну, выстраивая там производственные мощности.
