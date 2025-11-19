0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов

Технологии&Авто
531
Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов
Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов
Спрос на автомобили китайского производства в Украине продолжает расти. Электромобили и гибриды из Китая стали одним из основных драйверов продаж.

Сколько автомобилей из Китая приобрели украинцы

За прошедший месяц украинцы купили 3114 легковых авто, импортированных из Китая. Это в 2,6 раза больше, чем в октябре 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Из общего количества приобретенных машин:
  • новых — 2512 единиц (+157%);
  • б/у — 602 единицы (+164%).
Абсолютное большинство импортированных легковушек — электромобили. Их доля составляет 92%.

Самые популярные новые модели китайского происхождения

  1. Volkswagen ID. Unyx — 441 ед.
  2. BYD Song Plus — 391 ед.
  3. BYD Leopard 3 — 261 ед.
  4. Zeekr 7X — 169 ед.
  5. BYD Sea Lion 07 — 150 ед.

Лидеры среди подержанных китайских авто

  1. Zeekr 001 — 57 ед.
  2. BYD Sea Lion 07 — 45 ед.
  3. Volkswagen ID. Unyx — 36 ед.
  4. Zeekr 7X — 33 ед.
  5. Audi Q4 — 30 ед.
Ранее мы сообщали, что крупнейшие автомобильные бренды переносят производство из Китая в Индию. После многолетних попыток догнать Китай такие компании как Ford, Suzuki, Toyota и Honda активно инвестируют в страну, выстраивая там производственные мощности.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems