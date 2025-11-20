Трамп предлагает ввести в США «федеральный стандарт» для искусственного интеллекта Вчера 01:50 — Технологии&Авто

Президент США Дональд Трамп заявил, что следует ввести единый «федеральный стандарт» регулирования искусственного интеллекта, поскольку чрезмерное вмешательство отдельных штатов может затормозить развитие отрасли.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social

Согласно его словам, инвестиции в искусственный интеллект делают экономику США «самой горячей в мире», но разные регуляторные подходы на уровне штатов создают «риски для этого двигателя роста».

Трамп также заявил, что некоторые штаты пытаются навязывать свои идеологические подходы моделям искусственного интеллекта, что, по его мнению, может привести к появлению «идеологизированного ИИ».

Американский лидер настаивает, что Соединенным Штатам требуется единый федеральный подход.

«У нас должен быть единый федеральный стандарт вместо мозаики из 50 регуляторных режимов штатов. Мы можем сделать это таким образом, чтобы защитить детей и устранить цензуру!», — заявил президент.

