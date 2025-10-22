0 800 307 555
Мерц тестирует искусственный интеллект для разработки законов в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что экспериментирует с искусственным интеллектом в своей повседневной работе.
Об этом сообщает Spiegel.
В частности, он тестирует ИИ во время подготовки правительственных документов. Мерц отметил, что «осваивает базовую систему на собственном компьютере».
«Я даже испытал его во время законодательного проекта, который мы одобрили в федеральном правительстве, а именно — активной пенсии, который касался формулировки в Законе о подоходном налоге. И я был удивлен, какие предложения относительно текстов создает ИИ», — прокомментировал Мерц.
В то же время канцлер выразил уверенность в больших перспективах этой технологии. По его словам, искусственный интеллект способен «поломать границы».
«Это — настоящая технологическая революция, масштаб которой мы сегодня даже не можем представить», — подытожил он.
Букви
