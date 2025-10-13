0 800 307 555
Какие профессии наиболее склонны к замене искусственным интеллектом — исследование

Технологии&Авто
2
Профессии переводчиков, историков и писателей демонстрируют высокий уровень применимости искусственного интеллекта (ИИ), то есть их задачи больше всего соответствуют текущим возможностям технологии.
Об этом свидетельствует исследование Microsoft Research 2024−2025 годов.
Как отмечают исследователи, выводы базируются на анализе девяти месяцев активности более 200 тысяч анонимных пользователей сервиса Microsoft Bing Copilot в течение 2024 года.
Согласно данным, ИИ лучше всего справляется с задачами, связанными с обработкой текстов, обобщением фактов и переводом, что делает эти профессии наиболее «совместимыми» с алгоритмами.
Ранее Finance.ua также сообщал, что среди всех профессий основатель Microsoft Билл Гейтс выделяет программирование, которое всегда будет требовать вмешательства человека. По его мнению, именно программистов не сможет заменить ни один ИИ.
По материалам:
УНН
