Назван средний возраст автомобилей, выбракованных в октябре (инфографика) Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Назван средний возраст автомобилей, выбракованных в октябре (инфографика)

Если автомобиль перестает быть пригодным к эксплуатации, его снимают с учета в связи с выбраковкой. После выбраковки транспортное средство не может вернуться на дороги как полноценный автомобиль. В сервисных центрах МВД эта услуга бесплатная. В октябре украинцы воспользовались этой процедурой более двух тысяч раз. Чаще выбраковывали легковые автомобили, которых было 1638. Также процедуру прошли 367 грузовиков и 62 автобуса.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

В большинстве случаев выбраковка происходит из-за значительного возраста автомобилей. В прошлом месяце средний возраст выбракованных легковых автомобилей составил 27 лет. Такой же показатель был для автобусов. Средний возраст грузовых автомобилей составил 26 лет.

Инфографика: eauto.org.ua

Какие автомобили чаще всего сдавали на металлолом

Среди выбракованных транспортных средств преобладают модели советского производства. В списке присутствуют классические модели ВАЗ, в том числе ВАЗ 2101, а также ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. В список вошли и автомобили ГАЗ Волга.

Отдельное внимание привлекают модели ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099, популярные в девяностых годах. Сейчас их тоже часто выбраковывают.

К числу присоединились и модели новейшего периода. Среди них Daewoo Lanos, который многие годы использовали в качестве автомобиля такси. Также в списке есть ЗАЗ Таврия, Lada 110 и Газ Газель.

Инфографика: eauto.org.ua

Самое старое выбракованное транспортное средство

В октябре старейшей единицей, снятой с учета, стал автобус ПАЗ 672 М, изготовленный в 1962 году. Это модель с бензиновым двигателем объемом 4,3 литра и характерными дополнительными верхними окошками. Автобус много лет работал на сельских и пригородных маршрутах. Завершив длительную эксплуатацию, он стал старейшим транспортным средством, официально выбракованным в октябре.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.