Назван средний возраст автомобилей, выбракованных в октябре (инфографика)
Если автомобиль перестает быть пригодным к эксплуатации, его снимают с учета в связи с выбраковкой. После выбраковки транспортное средство не может вернуться на дороги как полноценный автомобиль. В сервисных центрах МВД эта услуга бесплатная. В октябре украинцы воспользовались этой процедурой более двух тысяч раз. Чаще выбраковывали легковые автомобили, которых было 1638. Также процедуру прошли 367 грузовиков и 62 автобуса.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
В большинстве случаев выбраковка происходит из-за значительного возраста автомобилей. В прошлом месяце средний возраст выбракованных легковых автомобилей составил 27 лет. Такой же показатель был для автобусов. Средний возраст грузовых автомобилей составил 26 лет.
Какие автомобили чаще всего сдавали на металлолом
Среди выбракованных транспортных средств преобладают модели советского производства. В списке присутствуют классические модели ВАЗ, в том числе ВАЗ 2101, а также ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. В список вошли и автомобили ГАЗ Волга.
Отдельное внимание привлекают модели ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099, популярные в девяностых годах. Сейчас их тоже часто выбраковывают.
К числу присоединились и модели новейшего периода. Среди них Daewoo Lanos, который многие годы использовали в качестве автомобиля такси. Также в списке есть ЗАЗ Таврия, Lada 110 и Газ Газель.
Самое старое выбракованное транспортное средство
В октябре старейшей единицей, снятой с учета, стал автобус ПАЗ 672 М, изготовленный в 1962 году. Это модель с бензиновым двигателем объемом 4,3 литра и характерными дополнительными верхними окошками. Автобус много лет работал на сельских и пригородных маршрутах. Завершив длительную эксплуатацию, он стал старейшим транспортным средством, официально выбракованным в октябре.
