Дизельные авто в Европе впервые уступили по продажам плагин-гибридам
За первые десять месяцев 2025 года в Европе реализовали более 11 млн новых легковых автомобилей — на 1,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.
Крупнейшими рынками стали Германия, Великобритания и Франция.
Автомобили с электрифицированными силовыми установками продолжают укреплять позиции: электромобили, гибриды и плагин гибриды вместе занимают более половины всего рынка. Продажи полностью электрических авто достигли 2 млн единиц — на 26,2% больше, чем в прошлом. Плагин-гибридов продано около 1 млн (+32,9%), а гибридов — 3,8 млн (+14,2%).
Вместо этого бензиновые и дизельные модели демонстрируют существенное падение — на 18,9% и 24,1% соответственно. За январь-октябрь покупатели приобрели почти 3 млн. бензиновых авто и 828,9 тыс. дизельных.
Лидерами среди национальных авторынков стали:
- Германия — около 2,4 млн проданных авто (+0,5%);
- Великобритания — 1,7 млн (+3,9%);
- Франция — 1,3 млн (-5,4%);
- Италия — примерно 1,3 млн (-2,6%);
- Испания-951,5 тыс. (+14,9%).
Наименьшие объемы продаж зафиксированы в Мальте (5167 автомобилей), Эстонии (10688) и Исландии (11442).
Поделиться новостью
Также по теме
Дизельные авто в Европе впервые уступили по продажам плагин-гибридам
Китай обошел США на рынке открытого искусственного интеллекта
Электрический универсал Mercedes-Benz CLA вышел на мировые рынки (фото)
HP уволит почти 6000 работников из-за искусственного интеллекта
Amazon инвестирует до $50 млрд в расширение ИИ и суперкомпьютерной инфраструктуры США
Клиенты Trump Mobile месяцами ждут обещанный «золотой» смартфон за $100