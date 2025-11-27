0 800 307 555
Дизельные авто в Европе впервые уступили по продажам плагин-гибридам

Технологии&Авто
За первые десять месяцев 2025 года в Европе реализовали более 11 млн новых легковых автомобилей — на 1,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.
Крупнейшими рынками стали Германия, Великобритания и Франция.
Автомобили с электрифицированными силовыми установками продолжают укреплять позиции: электромобили, гибриды и плагин гибриды вместе занимают более половины всего рынка. Продажи полностью электрических авто достигли 2 млн единиц — на 26,2% больше, чем в прошлом. Плагин-гибридов продано около 1 млн (+32,9%), а гибридов — 3,8 млн (+14,2%).
Вместо этого бензиновые и дизельные модели демонстрируют существенное падение — на 18,9% и 24,1% соответственно. За январь-октябрь покупатели приобрели почти 3 млн. бензиновых авто и 828,9 тыс. дизельных.

Лидерами среди национальных авторынков стали:

  • Германия — около 2,4 млн проданных авто (+0,5%);
  • Великобритания — 1,7 млн ​​(+3,9%);
  • Франция — 1,3 млн (-5,4%);
  • Италия — примерно 1,3 млн (-2,6%);
  • Испания-951,5 тыс. (+14,9%).
Наименьшие объемы продаж зафиксированы в Мальте (5167 автомобилей), Эстонии (10688) и Исландии (11442).
По материалам:
Finance.ua
Авто
