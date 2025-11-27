HP уволит почти 6000 работников из-за искусственного интеллекта
HP сообщила, что в результате реструктуризации компания сэкономит примерно $1 млрд к 2028 году.
В новом финансовом отчете HP оценивает, что затраты, связанные с реструктуризацией, составят около $650 млн, из которых около $250 млн приходятся на 2026 финансовый год, сообщает Reuters.
Стратегия HP заключается в «повышении удовлетворенности клиентов, инновационности продукции и производительности посредством внедрения и использования искусственного интеллекта», а также в достижении экономии средств за счет «сокращения персонала, упрощения платформы, консолидации программ и мер по повышению производительности», как отмечено в презентации финансовых результатов компании.
«Два года назад мы начали проводить пилотные проекты, чтобы выяснить, как искусственный интеллект может помочь нам в продвижении этих вещей. Мы поняли, что нужно начать с перепроектирования процесса. Когда мы узнаем, как можно переделать процесс с помощью искусственного интеллекта, используя агентивный искусственный интеллект, это может оказать действительно очень значительное влияние», — сказал генеральный директор HP Энрике Лорес на телеконференции по финансовым результатам.
В феврале компания уже уволила от 1000 до 2000 сотрудников в рамках ранее объявленного плана реструктуризации. Ожидается, что новая волна сокращений заденет от 4000 до 6000 специалистов.
