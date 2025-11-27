0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай обошел США на рынке открытого искусственного интеллекта

Технологии&Авто
20
Китай получил решающее преимущество на мировом рынке открытых моделей искусственного интеллекта, впервые опередив Соединенные Штаты.
Об этом сообщает Financial Times.
Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом (MIT) и стартапом Hugging Face, показало, что общая доля загрузок новых моделей китайского производства с открытым кодом выросла до 17% за прошлый год, в то время как доля американских разработчиков составила 15,8%.
Открытые модели, которые разработчики могут бесплатно загружать, менять и интегрировать, упрощают для стартапов создание продуктов, а для исследователей — их усовершенствование. Широкое внедрение окажет огромное влияние на будущее искусственного интеллекта.
Стремление Китая активно выпускать модели с открытым кодом резко контрастирует с закрытым подходом большинства крупнейших американских технологических гигантов, таких как Google, OpenAI и Anthropic, которые предпочитают сохранять полный контроль над своими передовыми технологиями и монетизировать их через корпоративные соглашения или подписки.
Читайте также
Как пишет FT, OpenAI, Google и Anthropic предпочитали сохранить полный контроль над своими современными технологиями, получая от них прибыль через подписки клиентов или корпоративные соглашения.
Китайские группы, отрезанные от передовых чипов искусственного интеллекта, произведенных Nvidia, получили призывы от пекинских чиновников предложить более широкий доступ к своим моделям.
Согласно данным MIT и Hugging Face, большинство загрузок китайских моделей обеспечивают модели DeepSeek и Qwen от Alibaba.
Китайская модель DeepSeek R1 шокировала Кремниеву долину, продемонстрировав мощные результаты на уровне с американскими конкурентами, но при этом используя лишь часть вычислительной мощности и стоимости.
Читайте также
Этот пресс-релиз поставил под сомнение конкурентное преимущество лучше оснащенных американских лабораторий ИИ и вызвал сомнения по поводу миллиардов долларов, которые тратятся на строительство центров обработки данных в США.
На фоне этих событий администрация Трампа пыталась убедить американские группы инвестировать в открытые модели, включая «американские ценности» в свой План действий по ИИ.
В то время как OpenAI недавно представила свои первые модели открытого веса (доступны бесплатно, но с менее исчерпывающей информацией), Meta, чьи модели Llama годами были золотым стандартом в этой области, изменила свою стратегию. Компания теперь инвестирует больше в разработку мощных закрытых моделей, соперничая с OpenAI, Google и Anthropic в разработке «суперинтеллекта».
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems