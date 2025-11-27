Китай обошел США на рынке открытого искусственного интеллекта Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Китай получил решающее преимущество на мировом рынке открытых моделей искусственного интеллекта, впервые опередив Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Financial Times.

Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом (MIT) и стартапом Hugging Face, показало, что общая доля загрузок новых моделей китайского производства с открытым кодом выросла до 17% за прошлый год, в то время как доля американских разработчиков составила 15,8%.

Открытые модели, которые разработчики могут бесплатно загружать, менять и интегрировать, упрощают для стартапов создание продуктов, а для исследователей — их усовершенствование. Широкое внедрение окажет огромное влияние на будущее искусственного интеллекта.

Стремление Китая активно выпускать модели с открытым кодом резко контрастирует с закрытым подходом большинства крупнейших американских технологических гигантов, таких как Google, OpenAI и Anthropic, которые предпочитают сохранять полный контроль над своими передовыми технологиями и монетизировать их через корпоративные соглашения или подписки.

Китайские группы, отрезанные от передовых чипов искусственного интеллекта, произведенных Nvidia, получили призывы от пекинских чиновников предложить более широкий доступ к своим моделям.

Согласно данным MIT и Hugging Face, большинство загрузок китайских моделей обеспечивают модели DeepSeek и Qwen от Alibaba.

Китайская модель DeepSeek R1 шокировала Кремниеву долину, продемонстрировав мощные результаты на уровне с американскими конкурентами, но при этом используя лишь часть вычислительной мощности и стоимости.

Этот пресс-релиз поставил под сомнение конкурентное преимущество лучше оснащенных американских лабораторий ИИ и вызвал сомнения по поводу миллиардов долларов, которые тратятся на строительство центров обработки данных в США.

На фоне этих событий администрация Трампа пыталась убедить американские группы инвестировать в открытые модели, включая «американские ценности» в свой План действий по ИИ.

В то время как OpenAI недавно представила свои первые модели открытого веса (доступны бесплатно, но с менее исчерпывающей информацией), Meta, чьи модели Llama годами были золотым стандартом в этой области, изменила свою стратегию. Компания теперь инвестирует больше в разработку мощных закрытых моделей, соперничая с OpenAI, Google и Anthropic в разработке «суперинтеллекта».

