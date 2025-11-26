Украинский автопарк стареет: в каких регионах сосредоточены самые старые и самые молодые авто Сегодня 12:05 — Технологии&Авто

Украинский автопарк стареет: в каких регионах сосредоточены самые старые и самые молодые авто

В октябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 16,4 года. Это немного больше, чем в сентябре, когда показатель составил 16 лет. Для сравнения средний возраст авто в странах ЕС составляет около 12 лет.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Региональные отличия

Региональное распределение показывает значительную неравномерность автопарка. Самые молодые автомобили сосредоточены в Киеве с показателем 11,2 года. Разница с национальным показателем составляет более пяти лет.

После столицы идут пограничные регионы Львовская область с показателем 14,5 года и Закарпатская область с показателем 14,6 года. Близость к границе и логистические потоки, по которым приходит большинство подержанных автомобилей из Европы со средним возрастом 8,4 года, делают местное вторичное предложение более свежим.

Умеренно обновленный автопарк зафиксирован в Днепропетровской и Киевской области. В этих регионах средний показатель составил 15,5 года, что соответствовало общеукраинскому уровню за предыдущий месяц.

Инфографика: eauto.org.ua

Самые старые автомобили

Самый старый автопарк находится в регионах, где экономическая ситуация и уровень безопасности остаются сложными. Самые высокие показатели зафиксированы в Донецкой области со средним возрастом 19,4 года и Херсонской области с показателем 19,0 года.

Такие значения, приближающиеся к 20 годам, демонстрируют низкие темпы обновления автопарка на территориях, пострадавших от боевых действий. В группу старейших входят Сумская область со средним возрастом 17,2 года и Черкасская область с показателем 17,0 года.

Динамика продаж в октябре

Средний возраст автомобилей, перепроданных на внутреннем рынке в октябре, составил 16,4 года. Рост показателя на 0,4 года по сравнению с сентябрем подтверждает более активную продажу подержанных и доступных машин.

Интересным индикатором стала статистика продаж через государственный сервис Дія. Автомобили, проданные полностью в цифровом формате, были даже старше общего среднего показателя — 16,8 года.

«Это подтверждает, что упрощение бюрократии затронуло не только новые, но и самые старые машины, и владельцы активно используют цифровые инструменты для легализации и переоформления возрастного транспорта», — говорят эксперты.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.