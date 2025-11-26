0 800 307 555
ChatGPT запускает shopping research для персонализированного поиска товаров онлайн

ChatGPT запускает shopping research для персонализированного поиска товаров онлайн
OpenAI представила новую функцию в ChatGPT под названием shopping research, которая полностью изменяет подход к выбору товаров онлайн. Вместо того чтобы просматривать десятки сайтов, пользователи могут просто описать свои потребности, а ChatGPT за несколько минут сформирует персонализированный гид для покупок.
Функция уже доступна для всех тарифных планов — от Free до Pro.

Что такое shopping research в ChatGPT

Новый инструмент shopping research превращает поиск товаров в диалог. Достаточно написать запрос, например, «Подбери самый тихий беспроводной пылесос для маленькой квартиры» или «Помоги выбрать между этими тремя велосипедами». ChatGPT задаст уточняющие вопросы, проведет глубокий анализ и предоставит список лучших вариантов.
Функция использует текущие источники, анализирует отзывы, характеристики, наличие и цены, а также учитывает предыдущие разговоры и предпочтения пользователя.

Для кого создан shopping research

Сотни миллионов пользователей ежедневно обращаются к ChatGPT для выбора товаров, и новая функция shopping research специально разработана для сложных решений, требующих учета бюджета, технических характеристик, дизайна, удобства и сравнения нескольких вариантов.
Лучше всего она проявляет себя в таких категориях, как электроника, средства для красоты и ухода, товары для дома и сада, кухонная техника и аксессуары, а также спорт и активный отдых.
По материалам:
double.news
