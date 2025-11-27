0 800 307 555
Электрический универсал Mercedes-Benz CLA вышел на мировые рынки (фото)

Технологии&Авто
19
Компания Mercedes-Benz представила седан CLA третьего поколения в марте 2025 года, а дебют универсала модели — CLA Shooting Brake состоялся в июле. Теперь же электрический универсал вышел на мировые рынки.
На домашнем рынке, в Германии, стоимость стартовой версии составляет 57 096 евро, а за полноприводный «зеленый» универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake просят не менее 61 650 евро.
CLA 250+ with EQ Technology оснащается единственным 272-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси. В свою очередь, полноприводный вариант CLA 350 4Matic with EQ Technology снабдили двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 354 л.с.
Обе модификации нового универсала Mercedes-Benz CLA имеют никель-марганец-кобальтовую тяговую батарею емкостью 85 кВт*ч.
У переднеприводной пятидверки запас хода на одной зарядке равен 768 км, у полноприводного варианта — 743 км. В первом случае на разгон с места до сотни CLA Shooting Brake требуется 6,8 секунд, во втором — 5,0 секунд.
Autogeek
Авто
