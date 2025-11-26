Amazon инвестирует до $50 млрд в расширение ИИ и суперкомпьютерной инфраструктуры США
Компания Amazon объявила об инвестициях в размере до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Старт проекта намечен на 2026 год. Инвестиция обеспечит почти 1,3 ГВт мощности для ИИ и суперкомпьютерных систем в регионах AWS Top Secret, AWS Secret и AWS GovCloud (US) путем строительства дата-центров с современными вычислительными и сетевыми технологиями.
Федеральные агентства получат расширенный доступ к широкому спектру решений AWS в области искусственного интеллекта, включая Amazon SageMaker для обучения и кастомизации моделей, Amazon Bedrock для развертывания моделей и агентов, Amazon Nova, Anthropic Claude, ведущие модели с открытыми весами, процессоры AWS Trainium, а также инфраструктуру.
Читайте также
Инвестиция позволит государственным ведомствам существенно ускорить процессы открытий и принятия решений в рамках ключевых миссий. Интеграция моделирования и симуляций с искусственным интеллектом позволит выполнять задачи за часы, что раньше занимало недели или месяцы, благодаря автономному управлению экспериментами и циклам обратной связи в реальном времени.
Инвестиция трансформирует ключевые миссии правительства США и промышленного сектора — от национальной безопасности до научных исследований и технологических инноваций, включая развитие автономных систем, кибербезопасности, энергетических технологий и медицинских исследований. Проект поддерживает приоритеты, определенные в AI Action Plan администрации США, а также другие программы повышения вычислительных возможностей на защищенной, локализованной американской облачной инфраструктуре для ИИ.
Читайте также
Объявление подчеркивает роль AWS как лидера в области облачных решений для правительства, обслуживающего более 11 000 государственных агентств. В течение более чем десятилетия AWS осуществила ряд ключевых инноваций в сфере безопасных облачных инфраструктур:
- 2011: Запуск AWS GovCloud (US-West) — первой облачной инфраструктуры, созданной специально для правительственных требований безопасности и соответствия.
- 2014: Запуск AWS Top Secret-East — первого коммерческого «изолированного» облака, аккредитованного для работы с классифицированными данными.
- 2017: Создание AWS Secret Region — первое облако, сертифицированное для всех уровней классификации данных правительства США: Unclassified, Secret, Top Secret.
- 2018−2025: Расширение инфраструктуры через запуск AWS GovCloud (US-East), AWS Top Secret-West и AWS Secret-West.
Опыт AWS в создании инфраструктуры любого масштаба и предоставлении комплексных инструментов безопасности, комплаенса и управления для не классифицированных и классифицированных данных позволяет федеральным агентствам сосредоточиться на выполнении своих миссий, а не на управлении сложными локальными системами.
Поделиться новостью
Также по теме
Amazon инвестирует до $50 млрд в расширение ИИ и суперкомпьютерной инфраструктуры США
Клиенты Trump Mobile месяцами ждут обещанный «золотой» смартфон за $100
Украинский автопарк стареет: в каких регионах сосредоточены самые старые и самые молодые авто
Rivian запускает в продажу умный шлем для велосипедистов за 250 долларов
Сэм Альтман раскрыл детали будущего устройства OpenAI
ChatGPT запускает shopping research для персонализированного поиска товаров онлайн