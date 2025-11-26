Amazon инвестирует до $50 млрд в расширение ИИ и суперкомпьютерной инфраструктуры США Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Компания Amazon объявила об инвестициях в размере до $50 млрд для расширения возможностей искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры для клиентов Amazon Web Services (AWS) среди государственных учреждений США.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Старт проекта намечен на 2026 год. Инвестиция обеспечит почти 1,3 ГВт мощности для ИИ и суперкомпьютерных систем в регионах AWS Top Secret, AWS Secret и AWS GovCloud (US) путем строительства дата-центров с современными вычислительными и сетевыми технологиями.

Федеральные агентства получат расширенный доступ к широкому спектру решений AWS в области искусственного интеллекта, включая Amazon SageMaker для обучения и кастомизации моделей, Amazon Bedrock для развертывания моделей и агентов, Amazon Nova, Anthropic Claude, ведущие модели с открытыми весами, процессоры AWS Trainium, а также инфраструктуру.

Инвестиция позволит государственным ведомствам существенно ускорить процессы открытий и принятия решений в рамках ключевых миссий. Интеграция моделирования и симуляций с искусственным интеллектом позволит выполнять задачи за часы, что раньше занимало недели или месяцы, благодаря автономному управлению экспериментами и циклам обратной связи в реальном времени.

Инвестиция трансформирует ключевые миссии правительства США и промышленного сектора — от национальной безопасности до научных исследований и технологических инноваций, включая развитие автономных систем, кибербезопасности, энергетических технологий и медицинских исследований. Проект поддерживает приоритеты, определенные в AI Action Plan администрации США, а также другие программы повышения вычислительных возможностей на защищенной, локализованной американской облачной инфраструктуре для ИИ.

Объявление подчеркивает роль AWS как лидера в области облачных решений для правительства, обслуживающего более 11 000 государственных агентств. В течение более чем десятилетия AWS осуществила ряд ключевых инноваций в сфере безопасных облачных инфраструктур:

2011: Запуск AWS GovCloud (US-West) — первой облачной инфраструктуры, созданной специально для правительственных требований безопасности и соответствия.

2014: Запуск AWS Top Secret-East — первого коммерческого «изолированного» облака, аккредитованного для работы с классифицированными данными.

2017: Создание AWS Secret Region — первое облако, сертифицированное для всех уровней классификации данных правительства США: Unclassified, Secret, Top Secret.

2018−2025: Расширение инфраструктуры через запуск AWS GovCloud (US-East), AWS Top Secret-West и AWS Secret-West.

Опыт AWS в создании инфраструктуры любого масштаба и предоставлении комплексных инструментов безопасности, комплаенса и управления для не классифицированных и классифицированных данных позволяет федеральным агентствам сосредоточиться на выполнении своих миссий, а не на управлении сложными локальными системами.

