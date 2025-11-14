0 800 307 555
ру
Amazon сокращает 700 сотрудников

Фондовый рынок
10
Amazon уволила 700 сотрудников в Нью-Йорке в рамках глобального сокращения, которое будет касаться примерно 30 000 корпоративных должностей.
Об этом сообщает New York Post.
В октябре стало известно о том, что Amazon планирует сократить до 30 000 корпоративных сотрудников по всему миру — это около 9% ее офисного штата. Согласно правительственным документам штата Нью-Йорк, только в этом городе компания уволила более 700 сотрудников, в том числе 660 в октябре.
Amazon уточнила, что увольнения касаются только корпоративного персонала — сотрудников складов и служб доставки они не затронули. В компании объяснили, что цель масштабного сокращения — уменьшение бюрократии, устранение лишних управленческих уровней и перераспределение ресурсов на самые важные направления бизнеса.
Это уже не первое глобальное сокращение:
  • В 2022 году сократили 27 000 сотрудников.
  • В 2023 году увольнения коснулись более 18 000 работников.
  • В 2024 году компания уволила более 13 000 сотрудников.
По материалам:
vctr.media
