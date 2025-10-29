Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters 29.10.2025, 00:39 — Мир

Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters

Американская технологическая компания Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест. Так она компенсирует расширение штата во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщили для Reuters три осведомленных собеседника.

Сокращения начались уже со вторника, 28 октября. 30 тысяч штатных должностей — небольшая доля от общего количества сотрудников Amazon в 1,55 миллиона, но это почти 10% от 350 тысяч корпоративных сотрудников. Сокращение будет самым большим в Amazon с конца 2022 года. Компания, уменьшая штат, сокращает расходы и балансирует чрезмерный набор персонала, который произошел во время пандемии коронавируса, добавил источник Reuters.

Начавшиеся на этой неделе сокращения могут затронуть различные подразделения, включая отдел кадров, известный как People Experience and Technology или PXT; отдел операций, устройств и услуг; а также Amazon Web Services, сообщили источники.

В октябре прошлого года один из топ-менеджеров Amazon, когда компания возвращалась к пятидневной рабочей неделе в офисе, сказал: «Увольтесь, если не хотите возвращаться в офис». Это вызвало негодование сотрудников.

За 2023 год Amazon сократила более 27 тысяч рабочих мест и свернула многие свои убыточные инициативы. В частности, компания сообщала, что ее бизнес по устройствам и услугам не является прибыльным. Большое сокращение происходит потому, что во время пандемии коронавируса Amazon наняла большое количество работников. К концу 2021 года их количество составляло более 1,6 млн человек, тогда как в конце 2019-го перед пандемией было 798 тысяч.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.