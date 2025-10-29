0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters

Мир
24
Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters
Amazon сократит около 30 тысяч должностей — Reuters
Американская технологическая компания Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест. Так она компенсирует расширение штата во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщили для Reuters три осведомленных собеседника.
Сокращения начались уже со вторника, 28 октября. 30 тысяч штатных должностей — небольшая доля от общего количества сотрудников Amazon в 1,55 миллиона, но это почти 10% от 350 тысяч корпоративных сотрудников. Сокращение будет самым большим в Amazon с конца 2022 года. Компания, уменьшая штат, сокращает расходы и балансирует чрезмерный набор персонала, который произошел во время пандемии коронавируса, добавил источник Reuters.
Читайте также
Начавшиеся на этой неделе сокращения могут затронуть различные подразделения, включая отдел кадров, известный как People Experience and Technology или PXT; отдел операций, устройств и услуг; а также Amazon Web Services, сообщили источники.
В октябре прошлого года один из топ-менеджеров Amazon, когда компания возвращалась к пятидневной рабочей неделе в офисе, сказал: «Увольтесь, если не хотите возвращаться в офис». Это вызвало негодование сотрудников.
За 2023 год Amazon сократила более 27 тысяч рабочих мест и свернула многие свои убыточные инициативы. В частности, компания сообщала, что ее бизнес по устройствам и услугам не является прибыльным. Большое сокращение происходит потому, что во время пандемии коронавируса Amazon наняла большое количество работников. К концу 2021 года их количество составляло более 1,6 млн человек, тогда как в конце 2019-го перед пандемией было 798 тысяч.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems