После ограбления Лувр решает передать остальные драгоценности Банку Франции — СМИ Сегодня 17:33 — Мир

Французские СМИ сообщают, что некоторые выставленные в Лувре драгоценности были перемещены в хранилище соседнего Банка Франции. Между тем поиски виновных в необычной краже продолжаются.

После кражи, вызвавшей широкое возмущение во Франции, часть коллекции ювелирных изделий Лувра утром в пятницу, 24 октября, из соображений безопасности была перемещена под конвоем в хранилища Банка Франции. Об этом сообщила радиостанция RTL, пишет euronews

По данным источников, передача состоялась дискретно утром пятницы и при соблюдении строгих мер безопасности. Драгоценности, сопровождавшиеся моторизованными транспортными средствами из префектуры полиции Парижа, преодолели 300 метров между витринами крупнейшего музея мира и хранилищами Банка Франции.

Куда дели драгоценности

Правительство и руководство музея ивыбрали нулевой риск оценки возможных недостатков безопасности после кражи в галерее «Аполлон».

Детали перемещенных коллекций неизвестны, но источники сообщают, что были перемещены как «драгоценности короны», также выставленные в галерее Аполлона, так и другие драгоценности, которые можно было увидеть в других частях музея.

Подтверждение транзакции от Лувра или Банка Франции пока не поступало.

RTL также сообщает, что все драгоценности хранились в главном хранилище национального банка, гигантском хранилище, расположенном на глубине 26 метров, где хранится 90% золотых запасов Франции.

