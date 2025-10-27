0 800 307 555
Где в Европе туристы провели больше всего ночей (инфографика)

Туризм в большинстве европейских стран вернулся на допандемический уровень и местами даже превысил его. Чаще всего туристы посещают Испанию, Италию, Францию ​​и Германию.
А самый большой прирост ночевок по итогам прошлого года (по сравнению с 2019 годом) получили Ирландия, Нидерланды, Дания, Люксембург, Мальта, Португалия и Испания. На инфографике «Слово и дело» — как в странах ЕС изменилось количество ночевок туристов по сравнению с годом перед пандемией COVID.
Больше всего туристов в прошлом году посетили Испанию — там они провели более 505 млн ночей. Это на 7,5% больше, чем в 2019 году. В Италии в 2024 году туристы провели более 466 млн ночей (+6,8% к 2019 году). Во Франции путешественники остановились на более чем 457 млн ​​ночей (+2,5% к 2019 году).
Приблизительно таким же в 2024 году осталось количество ночевок туристов в Германии — 439,6 млн (+0,6% к 2019 году).
В Греции туристы провели 152,9 млн ночей, что на 6,5% больше, чем в 2019 году. В Нидерландах — 145,2 млн ночевок (+17,7% к 2019 году). В Австрии туристы остались более чем на 131 млн ночей (+2,6% к 2019 году).
В туристических заведениях Польши путешественники в прошлом году провели 97,6 млн ночей (+4,6% к 2029 году). В Хорватии — 93,6 млн ночевок (+2,6% к 2019 году). Прирост ночевок туристов также демонстрирует и Португалия — более 88 млн в 2024 году (+13,5% к 2019 году).
Минимальный прирост в Швеции — 64 млн ночевок в 2024-м, что всего на 1,4% больше, чем в год до пандемии. Почти такое же количество ночей провели туристы в Чехии — 57,2 млн (+0,4%). В Бельгии — 44,8 млн ночей туристов в течение прошлого года (+5,4%).
Значительно больше ночей среди стран ЕС в 2024 году туристы начали проводить в Ирландии — 41,7 млн. Это почти на треть больше, чем в 2019 году (+27,9%). Также чаще оставаться на ночлеги туристы начали в Дании — 39,8 млн (+16% к 2019 году).
В Румынии за прошлый год — 30,2 млн ночевок (+1% к 2019 году). Болгария — 27,6 млн ночевок (+1,5%), Кипр — 17,9 млн ночей туристов (+1,7%). Прирост ночевок туристов зафиксировали в Словении — 16,8 млн (+6,3% к 2019 году), на Мальте — 11,3 млн ночей в 2024 году (+14,1%), а также в Люксембурге — 3,7 млн ​​ночей туристов (+15,9%).
В некоторых странах ЕС в 2024 году уменьшилось количество туристических ночевок в гостиницах и хостелах по сравнению с 2029 годом. Речь идет о Венгрии — 31,8 млн ночей (-4,2%), Финляндии — 22,7 млн ​​ночей (-1,7%), Словакии — 14,7 млн ​​ночей (-14,5%), Литве (-3,4%), Эстонии (-5,7%) и Латвии (-14,.
По материалам:
Слово і Діло
