«Беженский туризм» в Европе: что это и чем грозит украинцам — Finance.ua

«Беженский туризм» в Европе: что это и чем грозит украинцам Сегодня 14:09 — Мир

«Беженский туризм» в Европе: что это и чем грозит украинцам

В последнее время в Европе распространяется явление, которое получило название «беженский туризм». Речь идет о ситуациях, когда украинцы пересекают границу, получают помощь как беженцы, а затем возвращаются на родину или продолжают регулярно ездить туда и обратно. Это вызывает сомнения в искренности намерений и реальной потребности в защите.

Издание inpoland рассказывает , какие могут быть последствия для украинцев.

Чем опасен «беженский туризм» для украинцев

Во многих странах статус временной защиты может быть отменен, если человек добровольно возвращается в безопасную зону на родине.

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Из-за недоверия властей некоторые страны могут усилить проверки или уменьшить объемы помощи для всех украинских беженцев.

Истории о «туризме» могут формировать негативное отношение к украинцам среди местного населения и политиков.

В отдельных случаях возможно открытие производств по мошенничеству или нарушению иммиграционного законодательства.

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Украинцы, которые пользуются международной защитой, должны внимательно относиться к правилам, установленным в стране пребывания.

Следует учитывать, что сохранение статуса защиты напрямую зависит от соблюдения правил и общего отношения общества к беженцам.

Справка Finance.ua:

Как заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться;

европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики;

после окончания войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно увеличится предложение рабочей силы. В то же время проблема безработицы в первое время останется актуальной.

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inpoland По материалам:

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