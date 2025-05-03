«Беженский туризм» в Европе: что это и чем грозит украинцам — Finance.ua

«Беженский туризм» в Европе: что это и чем грозит украинцам
В последнее время в Европе распространяется явление, которое получило название «беженский туризм». Речь идет о ситуациях, когда украинцы пересекают границу, получают помощь как беженцы, а затем возвращаются на родину или продолжают регулярно ездить туда и обратно. Это вызывает сомнения в искренности намерений и реальной потребности в защите.
Издание inpoland рассказывает, какие могут быть последствия для украинцев.
Чем опасен «беженский туризм» для украинцев
Во многих странах статус временной защиты может быть отменен, если человек добровольно возвращается в безопасную зону на родине.
Из-за недоверия властей некоторые страны могут усилить проверки или уменьшить объемы помощи для всех украинских беженцев.
Истории о «туризме» могут формировать негативное отношение к украинцам среди местного населения и политиков.
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В отдельных случаях возможно открытие производств по мошенничеству или нарушению иммиграционного законодательства.
Украинцы, которые пользуются международной защитой, должны внимательно относиться к правилам, установленным в стране пребывания.
Следует учитывать, что сохранение статуса защиты напрямую зависит от соблюдения правил и общего отношения общества к беженцам.
Справка Finance.ua:
- Как заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Только треть из миллионов беженцев намерены вернуться;
- европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего это касается стран, наиболее зрелых в вопросе миграционной политики;
- после окончания войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно увеличится предложение рабочей силы. В то же время проблема безработицы в первое время останется актуальной.
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