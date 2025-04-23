Еще в одной стране прекращают выплаты украинским беженцам на аренду жилья — Finance.ua

Еще в одной стране прекращают выплаты украинским беженцам на аренду жилья Сегодня 15:33 — Личные финансы

В столице Эстонии Таллинне с мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для получивших временную защиту украинских беженцев.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на эстонский вещатель ERR.

Отмечается, что ранее украинские беженцы могли получить одноразовую компенсацию на покрытие аренды, чтобы самостоятельно найти постоянное жилье в Эстонии.

«Поддержка не исчезает, а становится более целевой и стабильной», — заявила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

По ее словам, Эстония постепенно возвращается в привычный порядок, по которому помощь оказывается прежде всего тем, кто подает заявление на международную или временную защиту, не имеет поддержки в стране и проживает в государственных центрах размещения на время рассмотрения дела.

Она добавила, что после Таллинна Департамент социального страхования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными общинами, чтобы обеспечить единый подход к назначению пособий по всей стране.

Это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинским беженцам, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.

С начала действия этой программы в июне 2022 года и до апреля 2025 года эту компенсацию получили почти 11 000 семей украинских беженцев, в том числе в 2024 году — 1 710 домохозяйств, из которых 62% воспользовались поддержкой в ​​Таллине.

Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.

Как сообщали «Українські Новини», в случае прекращения огня в Украине почти четыре миллиона украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, могут потерять свой правовой статус.

Конкретного плана по их дальнейшему пребыванию пока не существует.

Українські Новини По материалам:

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