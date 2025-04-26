ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за нехватки финансирования — Finance.ua
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ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за нехватки финансирования

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ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за нехватки финансирования
ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за нехватки финансирования
Агентство ООН по делам беженцев вынуждено сократить поддержку украинских переселенцев из-за прекращения американской помощи и общего уменьшения донорской поддержки.
Об этом сообщает Reuters.
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«Некоторые из программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке финансирования США, приостановлены», — заявила Каролина Линдхольм Биллинг, представитель УВКБ ООН в Украине.
Программы включают в себя психосоциальную поддержку, «необходимую в огромных масштабах», а также материалы для экстренного ремонта жилья и денежную помощь.
Отмечается, что сокращение помощи от США, которое в прошлом году составило 40% финансирования УВКБ ООН, оказало наибольшее влияние, но другие западные доноры также «отступили, поскольку они придают приоритет расходам на оборону».
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В результате агентство заявило, что его призыв о выделении 3,32 млрд долларов в поддержку 8,2 млн человек в Украине был профинансирован всего на 25%.
По материалам:
Слово і Діло
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