Все меньше беженцев готовы вернуться в Украину — статистика ООН (инфографика) Сегодня 20:02

Все меньше беженцев готовы вернуться в Украину — статистика ООН (инфографика)

По мере того как затягивается российско-украинская война, уменьшается количество беженцев, готовых вернуться на родину. В сентябре 2022 года, по данным ООН, вернуться в Украину «в будущем» было готово 68% опрошенных, в ноябре 2024-го — 57%. Растет также количество неопределившихся или тех, кто возвращаться не намерен.

Согласно опросу ООН, опубликованному в сентябре 2022 года, большинство украинских беженцев (68%) собирались «в будущем» вернуться домой. Еще 13% хотели сделать это в ближайшие три месяца. Не хотели возвращаться только 4% опрошенных, не определились — 15%.

По состоянию на февраль 2023-го собирались вернуться в Украину 65% опрошенных, а в ближайшие три месяца — 12%. О намерении вообще не возвращаться сообщили 5% украинцев, не определились — 18%.

В июне 2023 планы вернуться в Украину были у 62% беженцев. При этом возросло количество желающих вернуться в ближайшие три месяца — до 14%. У 6% не было намерения возвращаться.

Результаты опроса, обнародованного в марте 2024 года, показали, что количество украинцев, которые в будущем хотят вернуться на родину, уменьшилось до 59%. На протяжении года хотели вернуться только 6%.

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Стало больше тех, кто хочет остаться за границей (11%) или не определился (24%).

Последний опрос показал, что 57% украинцев собираются в будущем вернуться, в течение ближайшего года — всего 5%. Количество беженцев, планирующих остаться за границей, возросло до 12%. Не определились со своим будущим — 27%.

Слово і Діло По материалам:

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