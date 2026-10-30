Гренландия открывает новый международный аэропорт (фото)

Гренландия завершает свой план расширения аэропорта открытием нового международного аэропорта Илулиссат.
Он обеспечит прямой доступ к заливу севера острова, что будет способствовать развитию туризма и связей с остальным миром, пишет es.euronews.
Открытие аэропорта Илулиссат является последним запланированным в рамках программы расширения датской автономной территории после открытия аэропорта Нуук в ноябре 2024 года и Какортока в апреле 2026 года.
Вместе эти аэропорты «образуют новый хребет» инфраструктуры страны, отметил оператор.
«Открытие является исторической вехой для Илулиссата, северной Гренландии и всей Гренландии», — сказал Йенс Лауридсен, генеральный директор Greenland Airports.
Три новых аэропорта в Илулиссате, Нууке и Какортоке коренным образом изменяют то, как страна связана с серединой и как Гренландия связана с остальным миром.
Новый аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров, способную принимать большие самолеты, что позволит ему предлагать прямые международные рейсы в Илулиссат, ключевой транспортный узел в заливе Диско и северную Гренландию.