Что в мире подорожает больше всего: причины

Из-за спровоцированных россией проблем с судоходством в Черном море глобальные цены на продукты в 2026—2027 годах вырастут на 17%.

В целом, уже в этом году по ряду причин сырьевые товары подорожают на 23%.

Как сообщает Reuters , пишет obozrevatel.

Причины

Как говорится в докладе Всемирного банка Commodity Markets Outlook, главными факторами скачка стали скачок цен на энергоносители, сбои в морских перевозках из-за войны на Ближнем Востоке, проблемы с транспортировкой зерна в Черном море, а также высокий спрос на защитные активы, в частности золото.

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Энергоносители, нефть, природный газ, продовольствие и металлы стремительно подорожали на фоне накопления глобальных шоков.

Во Всемирном банке предостерегают, что ситуация может ухудшиться в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и продолжения атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Энергоносители и нефть

Цены на энергоресурсы в 2026 году выросли на 32%, достигнув самого высокого уровня с 2022 года.

Глобальные запасы нефти существенно иссякли, а ее мировое предложение сократится на 5,2% — это наибольшее падение за 40 лет (вне рецессии 2020 года). Средняя цена нефти марки Brent ожидается на уровне $92 за баррель.

Продовольствие

Цены на продукты питания вырастут более чем на 10% в 2026 году из-за проблем с судоходством в Черном море, и еще на 7% в 2027 году (совокупный рост составит почти 18%).

Причиной дополнительного давления называют прогнозы сильнейшего климатического явления Эль-Ниньо с 1950 года. Цены на удобрения (в том числе мочевину) возрастут на 14% в 2026 году.

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Металлы и драгоценные металлы

Цены на промышленные металлы подскочат на 25%, обновив исторические максимумы для алюминия, меди и олова из-за перебоев в снабжении и высокого спроса со стороны секторов возобновляемой энергетики, электромобилей и дата-центров. Драгоценные металлы подорожают на 40% на фоне неопределенности и поиска безопасных гаваней инвесторами/