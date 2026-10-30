Финляндия и США подписали соглашение о минеральных ресурсах — детали

Финляндия и США подписали в Вашингтоне два соглашения — о сотрудничестве в области технологий и обороны и о критических минеральных ресурсах.

Об этом в соцсети Х сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет «Европейская правда».

Документы госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подписали 29 октября в Вашингтоне. Речь идет о рамочном соглашении о критически важных минералах и соглашении о технологическом процветании.

«Финляндия и США имеют отличные отношения. За последние годы наши экономические связи значительно окрепли, особенно в сферах промышленных продуктов, связи, космических технологий, квантовых технологий, искусственного интеллекта и других отраслях передовых цифровых технологий», — написала Валтонен.

По словам главы МИД Финляндии, ей удалось обсудить войну России против Украины с госсекретарем США.

«Позиция Финляндии четкая: нам нужно давление на военную машину России и поддержка Украины, включая ее противовоздушную оборону, чтобы защищать гражданские жизни», — отметила Элина Валтонен.

Ранее двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве по критически важным минеральным ресурсам США заключили с Литвой.