0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия и США подписали соглашение о минеральных ресурсах — детали

Мир
169
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Финляндия и США подписали соглашение о минеральных ресурсах — детали
Финляндия и США подписали соглашение о минеральных ресурсах — детали
Финляндия и США подписали в Вашингтоне два соглашения — о сотрудничестве в области технологий и обороны и о критических минеральных ресурсах.
Об этом в соцсети Х сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет «Европейская правда».
Документы госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подписали 29 октября в Вашингтоне. Речь идет о рамочном соглашении о критически важных минералах и соглашении о технологическом процветании.
«Финляндия и США имеют отличные отношения. За последние годы наши экономические связи значительно окрепли, особенно в сферах промышленных продуктов, связи, космических технологий, квантовых технологий, искусственного интеллекта и других отраслях передовых цифровых технологий», — написала Валтонен.
По словам главы МИД Финляндии, ей удалось обсудить войну России против Украины с госсекретарем США.
«Позиция Финляндии четкая: нам нужно давление на военную машину России и поддержка Украины, включая ее противовоздушную оборону, чтобы защищать гражданские жизни», — отметила Элина Валтонен.
Ранее двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве по критически важным минеральным ресурсам США заключили с Литвой.
А министерша горной промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен отвергла желание США распределить природные богатства острова, заявив, что ни одна внешняя сила не должна решать судьбу огромных ресурсов этой арктической территории.
По материалам:
Finance.ua
США
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems