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Где в Европе дороже всего отапливать квартиру газом (инфографика)

Мир
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Где в Европе дороже всего отапливать квартиру газом (инфографика)
Где в Европе дороже всего отапливать квартиру газом (инфографика)
Украинцы платят за бытовой газ меньше всего среди европейских стран, поэтому и обогрев квартиры зимой обходится им дешевле, чем жителям других стран.
Больше всего за газовое отопление платят в Швеции и Нидерландах. В начале отопительного сезона издание «Слово и дело» сравнило, сколько стоит обогреть квартиру природным газом в разных странах Европы.

Как рассчитывали стоимость отопления

При сжигании одного кубометра природного газа выделяется примерно 10,6 кВт-ч энергии. Для расчетов взяли квартиру площадью 60 кв. м, которая в январе потребляет в среднем 170−200 кубометров газа.
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На основе этих показателей рассчитали месячные расходы на отопление в евро по двум сценариям: базового и экономного потребления. Для второго использовали условный объем 90 кубометров газа в месяц — примерно половину от базового показателя.
Фактические издержки зависят от климата, типа дома, системы отопления и температуры в помещении. В более теплых регионах и при экономном использовании газа его нужно меньше. В то же время, каждый градус выше 20 °C в квартире увеличивает потребление примерно на 5%.

Где газовое отопление самое дорогое, а где самое дешевое

При базовом потреблении — 185 кубометров газа в месяц — дороже всего обогревать квартиру в Швеции. За один зимний месяц это обойдется в 431,6 евро. На втором месте — Нидерланды с расходами 318,1 евро.
Еще в ряде европейских стран месячная стоимость газового отопления составляет от 212 до 264 евро. К ним относятся Франция, Лихтенштейн, Португалия, Австрия, Дания, Ирландия, Германия, Италия и Северная Македония.
В Чехии, Люксембурге, Словении, Бельгии, Молдове, Латвии, Эстонии, Испании, Греции, Польше, Болгарии, Литве и Словакии расходы по базовому потреблению составляют от 122 до 177 евро в месяц. В Румынии и Боснии и Герцеговине — чуть больше 100 евро.
Где в Европе дороже всего отапливать квартиру газом (инфографика)
Еще меньше платят в Хорватии — 98,4 евро в месяц, Сербии — 95,1 евро и Венгрии — 64,7 евро.
Самое дешевое отопление газом среди исследованных стран — в Украине. При базовом потреблении месяц обогрева квартиры обойдется в 29,6 евро, а при экономном — 14,4 евро.
По материалам:
Слово і Діло
ЕвропаРасходы
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