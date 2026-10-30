Где в Европе дороже всего отапливать квартиру газом (инфографика)

На основе этих показателей рассчитали месячные расходы на отопление в евро по двум сценариям: базового и экономного потребления. Для второго использовали условный объем 90 кубометров газа в месяц — примерно половину от базового показателя.
Фактические издержки зависят от климата, типа дома, системы отопления и температуры в помещении. В более теплых регионах и при экономном использовании газа его нужно меньше. В то же время, каждый градус выше 20 °C в квартире увеличивает потребление примерно на 5%.
Где газовое отопление самое дорогое, а где самое дешевое
При базовом потреблении — 185 кубометров газа в месяц — дороже всего обогревать квартиру в Швеции. За один зимний месяц это обойдется в 431,6 евро. На втором месте — Нидерланды с расходами 318,1 евро.
Еще в ряде европейских стран месячная стоимость газового отопления составляет от 212 до 264 евро. К ним относятся Франция, Лихтенштейн, Португалия, Австрия, Дания, Ирландия, Германия, Италия и Северная Македония.
В Чехии, Люксембурге, Словении, Бельгии, Молдове, Латвии, Эстонии, Испании, Греции, Польше, Болгарии, Литве и Словакии расходы по базовому потреблению составляют от 122 до 177 евро в месяц. В Румынии и Боснии и Герцеговине — чуть больше 100 евро.
Еще меньше платят в Хорватии — 98,4 евро в месяц, Сербии — 95,1 евро и Венгрии — 64,7 евро.
Самое дешевое отопление газом среди исследованных стран — в Украине. При базовом потреблении месяц обогрева квартиры обойдется в 29,6 евро, а при экономном — 14,4 евро.