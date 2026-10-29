Европейский Союз не намерен возвращаться к импорту российского газа даже после завершения войны россии против Украины. Отказ от российского ископаемого топлива закреплен в законодательстве ЕС и не зависит от возможного заключения мирного соглашения.

Об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге, передает «Европейская правда».

Почему ЕС не будет возвращаться к российскому газу

В Еврокомиссии подчеркнули, что постепенный запрет импорта российского газа предусмотрен отдельным законодательством ЕС и не зависит от возможного заключения мирного соглашения.

«У нас есть действующее законодательство, которое не позволяет нам возобновить импорт ископаемого топлива, в том числе газа, из россии», — заявила Пиньо.

Читайте также Словакия проведет переговоры с россией о поставках газа и нефти

Она подчеркнула, что Европа усвоила уроки энергетической зависимости от Москвы.

«Независимо от того, идет война или нет, мы осознали цену зависимости от импорта ископаемого топлива из россии и заплатили эту цену», — отметила спикер.

Когда ЕС полностью прекратит импорт российского газа

Другой пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, которая отвечает за энергетику, напомнила, что отказ от российского газа предусмотрен регламентом REPowerEU, который действует независимо от санкций.

«У нас уже действует законодательство REPowerEU, поэтому оно не связано ни с санкциями, ни с какими-либо геополитическими событиями. Это законодательство уже вступило в силу, оно уже внедрено. Поэтому, независимо от того, что произойдет, мы постепенно прекращаем импорт российского газа и сжиженного природного газа на европейский рынок», — заявил он.

Что в Еврокомиссии говорят о «Северном потоке»

В то же время, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток» после завершения войны, Итконен отметила, что вопрос не входит в компетенцию Еврокомиссии.

«Наша позиция по „Северному потоку“ была очень четкой с самого начала этого проекта. Не нам решать, будет ли он функционировать в Европейском Союзе или нет», — заявила представитель Еврокомиссии.