НПЗ рф увеличили объемы переработки нефти на 25%
Справка Finance.ua:
- 11 октября президент США Дональд Трамп анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и Россией.
- 12 октября Axios написал, что Трамп имел в виду прекращение взаимных ударов по НПЗAxios: Энергетическое перемирие в понимании Трампа касается только ударов по НПЗ — в Украине один такой завод, он почти не работает. В тот же день в FT написали, что США угрожают заблокировать продажу оружия для Украины и обмен разведданными из-за его ударов по российским НПЗ.
- Украинские атаки на российские НПЗ прекратились 16 октября. В тот день украинские дроны последний раз атаковали Рязанский НПЗ, после чего предприятие остановило переработку нефти.
- россия продолжила бить по украинской энергетической инфраструктуре. По словам президента Владимира Зеленского, в течение недели после оглашения энергетического перемирия российские войска 76 раз атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.
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