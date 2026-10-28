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НПЗ рф увеличили объемы переработки нефти на 25%

Мир
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Во второй половине октября российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объем переработки нефти на 25% по сравнению с началом месяца. Это фиксируют после прекращения атак дронов на НПЗ.
Об этом сообщили агентству Reuters три собеседника из этой отрасли.
Во второй половине октября нефтеперерабатывающие заводы увеличили объем переработки нефти примерно до 5 миллионов баррелей в сутки.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ </i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Также российские заводы нарастили производство дизельного горючего. Как считают источники, в октябре российские НПЗ увеличили суточное производство дизеля, по меньшей мере, на 50 тысяч тонн — до 225 тысяч тонн в сутки, или примерно 1,7 млн ​​баррелей.
Из этого объема около 80 тысяч тонн в сутки потенциально могут быть доступны для экспорта.

Справка Finance.ua:

  • 11 октября президент США Дональд Трамп анонсировал энергетическое перемирие между Украиной и Россией.
  • 12 октября Axios написал, что Трамп имел в виду прекращение взаимных ударов по НПЗAxios: Энергетическое перемирие в понимании Трампа касается только ударов по НПЗ — в Украине один такой завод, он почти не работает. В тот же день в FT написали, что США угрожают заблокировать продажу оружия для Украины и обмен разведданными из-за его ударов по российским НПЗ.
  • Украинские атаки на российские НПЗ прекратились 16 октября. В тот день украинские дроны последний раз атаковали Рязанский НПЗ, после чего предприятие остановило переработку нефти.
  • россия продолжила бить по украинской энергетической инфраструктуре. По словам президента Владимира Зеленского, в течение недели после оглашения энергетического перемирия российские войска 76 раз атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.
По материалам:
Finance.ua
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