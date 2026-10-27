Польская помощь на детей 800+ обесценилась почти вдвое

Государственная помощь на детей в Польше постепенно теряет покупательскую способность. Хотя с января 2024 года семьи получают 800 злотых на ребенка вместо 500, из-за роста цен реальная стоимость выплат уменьшается. Аналитики говорят, что из-за дальнейшего роста цен выплаты могут обесцениться еще сильнее.

Об этом сообщает inpoland

Как изменилась покупательская способность помощи 800+

Программа поддержки семей, известная как «500+», была запущена в Польше в апреле 2016 года. Первоначально выплаты первого ребенка зависели от доходов семьи, однако в середине 2019 года это ограничение отменили.

В январе 2024 года размер пособия увеличился с 500 до 800 злотых. После повышения ее покупательная способность соответствовала почти 537 злотым в ценах апреля 2016 года.

Однако дальнейший рост цен постепенно нивелировал это увеличение. В сентябре 2026 года реальная стоимость выплаты снизилась до эквивалента 485 злотых по ценам на момент запуска программы.

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Если цены будут расти такими же темпами, как в 2026 году, к концу 2027 года покупательная способность помощи может снизиться до уровня, эквивалентного менее 456 злотых в ценах апреля 2016 года.

Какую долю зарплаты составляет помощь на ребенка

Снижается и соотношение государственного пособия с минимальной заработной платой:

в апреле 2016 года выплата в размере 500 злотых равнялась 27% валовой минимальной зарплаты;

в 2026 году пособие на уровне 800 злотых составляет уже 16,6% этого показателя.

По прогнозам, в 2027 году доля выплаты в минимальной зарплате сократится до 16,2%.

Если сравнивать пособие со средней зарплатой в корпоративном секторе Польши, то сейчас она составляет около 8,5% этого дохода.

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Достаточно ли 800 злотых на основные потребности ребенка

Помощь все меньше покрывает расходы, необходимые для содержания ребенка. Во втором квартале 2026 года выплата в размере 800 злотых равнялась примерно 49% социального минимума, который оценивался на уровне 1630 злотых на человека. Таким образом, даже полная сумма пособия не покрывает половину этого показателя, отражающего стоимость базовых потребностей.

Сколько Польша тратит на программу 800+

Несмотря на понижение настоящей стоимости выплат, программа остается значимой статьей государственных расходов.

В 2026 году на помощь 800+ предусмотрено более 60 млрд злотых. В 2027 году расходы на программу, как ожидается, возрастут до 61 млрд злотых.

Как отмечает money. pl, на фоне давления на государственные финансы может снова активизироваться дискуссия об изменении условий оказания помощи. В частности, могут поднять вопрос об ограничении выплат для семей с более высокими доходами.

Речь идет о возможном возвращении к обсуждению таких изменений, а не о принятом решении по пересмотру программы.