В Конгрессе США готовят расследование соглашения Трампа с россией по топливу

Ведущие демократы в Конгрессе США, которые готовятся занять ключевые должности в следующем году, обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Axios.

Расследование соглашения президента Дональда Трампа с Москвой станет главным приоритетом для законодателей в случае возвращения контроля над одной или двумя палатами Конгресса.

Новые требования демонстрируют, что парламентские запросы выйдут далеко за пределы Белого дома и коснутся руководства финансового и инфраструктурного секторов.

Какие банки и порты получили письма

В письме отмечается, что любой импорт российского дизеля в США вызывает серьезные правовые вопросы и может явиться основанием для судебных исков и расследований.

Адресатами официального письма от законодателей стали крупнейшие учреждения Уолл-стрит, в частности JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Аналогичные предупреждения получили и администрации портов Хьюстон, Бомонт, Корпус-Кристи и Нью-Йорк/Нью-Джерси.

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Конфликт возник после того, как Трамп заявил о договоренности по выводу российского экспорта на мировые и американские рынки, а Министерство финансов США отменило соответствующие санкции.

Критики и законодатели отмечают, что это прямо противоречит двухпартийному закону 2022 года о запрете импорта российской нефти, газа и нефтепродуктов. В письме подчеркивается, что возможный импорт дизеля будет финансировать жестокую и незаконную войну россии против Украины, хотя Минфин США продолжает настаивать на законности соглашения.

Сенаторы требуют сохранить контракты и транспортные документы

Сенаторы требуют сохранить все контракты и транспортные записи

Законодатели призывают банки и порты полностью остановить покупку, транспортировку, импорт, разгрузку, хранение, финансирование или распространение российского дизельного горючего в США, а также не способствовать подобным соглашениям на других рынках.

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Ссылаясь на будущий надзор со стороны Конгресса, документ обязывает финансовые и портовые учреждения сохранить широкий спектр материалов, связанных с предлагаемыми или фактическими транзакциями.

Это касается контрактов, транспортных документов, записей о судах, а также любой переписки с поставщиками, посредниками и чиновниками США. Законодатели ожидают от получателей подтверждения хранения материалов и подробной информации о соглашениях с рф уже к среде

О каких договоренностях Трампа с росией идет речь

9 октября Трамп объявил, что россия немедленно экспортирует 300 000 метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей горючего, в ноябре отправит 500 000 тонн, а сразу после этого еще 1 миллион тонн.

10 октября Трамп провел переговоры с путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного топлива на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.