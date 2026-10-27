0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Конгрессе США готовят расследование соглашения Трампа с россией по топливу

Мир
74
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Любой импорт российского дизеля в США вызывает серьезные правовые вопросы
Любой импорт российского дизеля в США вызывает серьезные правовые вопросы
Ведущие демократы в Конгрессе США, которые готовятся занять ключевые должности в следующем году, обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Axios.
Расследование соглашения президента Дональда Трампа с Москвой станет главным приоритетом для законодателей в случае возвращения контроля над одной или двумя палатами Конгресса.
Новые требования демонстрируют, что парламентские запросы выйдут далеко за пределы Белого дома и коснутся руководства финансового и инфраструктурного секторов.

Какие банки и порты получили письма

В письме отмечается, что любой импорт российского дизеля в США вызывает серьезные правовые вопросы и может явиться основанием для судебных исков и расследований.
Адресатами официального письма от законодателей стали крупнейшие учреждения Уолл-стрит, в частности JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Аналогичные предупреждения получили и администрации портов Хьюстон, Бомонт, Корпус-Кристи и Нью-Йорк/Нью-Джерси.
Место для вашей рекламы
Читайте также
Конфликт возник после того, как Трамп заявил о договоренности по выводу российского экспорта на мировые и американские рынки, а Министерство финансов США отменило соответствующие санкции.
Критики и законодатели отмечают, что это прямо противоречит двухпартийному закону 2022 года о запрете импорта российской нефти, газа и нефтепродуктов. В письме подчеркивается, что возможный импорт дизеля будет финансировать жестокую и незаконную войну россии против Украины, хотя Минфин США продолжает настаивать на законности соглашения.

Сенаторы требуют сохранить контракты и транспортные документы

Сенаторы требуют сохранить все контракты и транспортные записи
Законодатели призывают банки и порты полностью остановить покупку, транспортировку, импорт, разгрузку, хранение, финансирование или распространение российского дизельного горючего в США, а также не способствовать подобным соглашениям на других рынках.
Читайте также
Ссылаясь на будущий надзор со стороны Конгресса, документ обязывает финансовые и портовые учреждения сохранить широкий спектр материалов, связанных с предлагаемыми или фактическими транзакциями.
Это касается контрактов, транспортных документов, записей о судах, а также любой переписки с поставщиками, посредниками и чиновниками США. Законодатели ожидают от получателей подтверждения хранения материалов и подробной информации о соглашениях с рф уже к среде

О каких договоренностях Трампа с росией идет речь

9 октября Трамп объявил, что россия немедленно экспортирует 300 000 метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей горючего, в ноябре отправит 500 000 тонн, а сразу после этого еще 1 миллион тонн.
10 октября Трамп провел переговоры с путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного топлива на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.
В то же время, по мнению аналитиков, соглашение президента Дональда Трампа с россией по поставкам дизельного топлива на мировые рынки вряд ли приведет к существенному снижению цен. Обещанные объемы слишком малы, чтобы преодолеть глобальный дефицит.
По материалам:
Діло
СШАКонгресс СШАТрампроссияГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems