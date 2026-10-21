Соглашение с Трампом изменило ситуацию: рф снова поставляет дизель главным покупателям

российские поставки дизельного топлива возвращаются на традиционные направления после того, как США приостановили санкции и добились отмены запрета на экспорт.

Об этом пишет Reuters

За последние дни минимум два танкера указали Турцию и Бразилию как пункты назначения.

9 октября россия отменила введенный им самим запрет на экспорт дизельного топлива. Ее ввели для преодоления дефицита на внутреннем рынке, вызванного украинскими атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Это произошло после достижения договоренности с президентом США Дональдом Трампом о поставках дизельного топлива на мировые рынки. Соглашение предусматривает временную приостановку американских санкций на поставки российского горючего, однако эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского горючего остается в силе.

россия, обычно занимающая второе место в мире по объемам экспорта дизельного топлива после США, начала сокращать его поставки еще летом, до введения экспортного запрета.

По данным Kpler и LSEG, с начала этого года общий объем экспорта российского дизельного топлива составил около 345 тыс. баррелей в сутки. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Отмечается, что танкер Leruo, вышедший 16 октября из российского балтийского порта Приморск, указал пунктом назначения бразильский город Манаус. Другой танкер, Dolunay, покинувший Приморск с грузом дизельного топлива 14 октября, направляется в турецкую Аланию. Каждое из судов перевозит по 300 тыс. баррелей дизельного топлива.

После отмены экспортного запрета российское дизельное топливо начало поступать также в Марокко.