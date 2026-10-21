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Украина продолжает экспорт электроэнергии — детали

Энергетика
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Украина продолжает экспорт электроэнергии — детали
Украина продолжает экспорт электроэнергии — детали
Украина продолжает экспортировать электроэнергию, несмотря на длительные отключения в Киеве, столичной области и других городах после ударов рф.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Energy map, а также портал Единой европейской энергосистемы ENTSO-E.
Так, в октябре Украина экспортировала 356 130 МВт/ч электроэнергии, тогда как импортировала всего 41 377 МВ/ч.
Украина продолжает экспорт электроэнергии — детали
Но в последнюю неделю, когда отключения электроэнергии из-за воздушных ударов рф усилились, произошли изменения и в экспорте.
В начале октября, как показывают графики ENTSO-E, коммерческий экспорт электроэнергии происходил в течение всех суток с увеличением в ночные часы.
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Последнюю неделю мы видим, что экспорт происходит только в ночные часы, а в дневные — наоборот, только импорт.
В январе 2026 года максимальная пропускная способность межгосударственных связей для импорта электроэнергии из стран Европейского Союза в общий блок Украина-Молдова возросла до 2450 МВт.
Украина является членом Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, с которой полностью синхронизировалась в ноябре 2023 года.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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