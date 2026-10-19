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Сербия и азербайджанская SOCAR основывают совместную компанию по строительству электростанции

Энергетика
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Правительство Сербии одобрило заключение акционерного соглашения между государственными компаниями Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbijagas и азербайджанской SOCAR.
Об этом сообщает Сербский Экономист .
Новая совместная компания должна заниматься финансированием, строительством и эксплуатацией газовой электростанции в Нише. Соответствующее решение правительства опубликовано в официальном издании «Служебны гласник».
Планируемая мощность станции — до 500 МВт.
Предприятие будет использовать технологию комбинированного производства электрической и тепловой энергии. Такой формат позволяет более эффективно использовать природный газ, так как тепло, которое образуется при производстве электроэнергии, также применяется для теплоснабжения или других хозяйственных нужд.
Проект станет продолжением развития энергетического сотрудничества Сербии и Азербайджана.
SOCAR является государственной нефтегазовой компанией Азербайджана и участвует в международных проектах по добыче, транспортировке и поставке энергоресурсов.
Создание совместной компании открывает путь к дальнейшей подготовке инвестиционного проекта, однако строительство еще не началось, а окончательная стоимость электростанции не объявлена.
По материалам:
open4business
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