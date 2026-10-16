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США продлили действие исключения из санкций для российского «Лукойла»

Энергетика
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США разрешили «Лукойлу» продолжить работу АЗС за границей
США разрешили «Лукойлу» продолжить работу АЗС за границей
Министерство финансов США продлило действие исключения из санкций для российской нефтяной компании «Лукойл». Благодаря новому разрешению автозаправочные станции за пределами россии смогут работать до 24 апреля 2027 года.
Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Что предусматривает новая лицензия США

Новая лицензия разрешает АЗС под брендом «Лукойл» за пределами россии, в том числе в США, обслуживать клиентов до 24 апреля 2027 года. Она заменяет предыдущее разрешение, срок действия которого истек в конце октября.
В то же время, лицензия сохраняет запрет на перевод средств любому лицу или на любой счет в россии. Она также не разрешает операции с участием Центрального банка рф, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов россии.

Отдельное разрешение для активов «Лукойла» в Болгарии

Отдельной лицензией Минфин США разрешил определенные операции с компаниями «Лукойла» в Болгарии на тот же период. Генеральная лицензия № 130B предусматривает возможность продления отдельных видов деятельности на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, в сети АЗС, а также в компаниях, которые поставляют авиационное и судовое топливо.
В то же время, эти разрешения не отменяют санкций против «Лукойла». Они не распространяются на операции с участием других подсанкционных лиц и структур или деятельность, запрещенную американским санкционным законодательством.

Почему США продлевают действие исключений

Решение было принято через неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с россией о поставках дизельного топлива на американский и мировые рынки. После этого Министерство финансов США выдало временную лицензию, призванную содействовать таким поставкам.
США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» в октябре 2025 года, стремясь усилить давление на рф для прекращения войны в Украине. Позже «Лукойл» — второй по величине производитель нефти в россии — объявил о намерении продать свои международные активы. С тех пор власти США неоднократно продлевали разрешения на определенные виды деятельности компании, пока идет поиск покупателя.
По материалам:
Укрінформ
НефтьАЗССШАСанкции
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