Украина впервые с 2022 года продала собственный газ за границу

Украина впервые с 2022 года возобновила экспорт собственного газа. На первых торгах четыре компании группы ДТЭК продали за границу 12,75 млн кубометров газа на общую сумму около €9,36 млн. Цена продажи была на 89% выше, чем на внутреннем рынке

Об этом сообщает ExPro

Какие компании продали газ и по какой цене

Первые торги по украинскому газу для экспорта с начала полномасштабного вторжения россии состоялись 15 октября на Украинской энергетической бирже. Продавцы реализовали весь предложенный объем — около 12,75 млн. куб. м природного газа. Цены составляли от €69 до €69,03 за МВт·ч без НДС, а общая стоимость проданного ресурса составила примерно €9,36 млн.

Наибольший объем (7,778 млн куб. м) продало ЧАО «Нафтогаздобыча». Еще 2,479 млн куб. м реализовало ООО «Нафтогаздия», 1,341 млн куб. м — ООО «Нафтогазгеоразведка» и 1,157 млн ​​куб. м — ООО «Косул». Все четыре предприятия входят в группу ДТЭК.

Сначала компании выставили газ на торги по цене 87 евро за МВт·ч без НДС. В результате продажи цена снизилась примерно на 21%. Она также оказалась на 19% ниже последней зафиксированной стоимости газа на нидерландском хабе TTF — €85,5 за МВт·ч.

Экспортная цена превысила внутреннюю на 89%

Цена проданного на экспорт газа составляет около 37 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м без НДС. В то же время, на внутреннем рынке украинский газ торговался примерно по 19,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без НДС. Следовательно, экспортная цена на 89% выше внутренней.

Поставки газа запланировали на границе с Польшей в период с 26 октября по 31 декабря 2026 года. Условиями торгов предусмотрена полная предоплата. В то же время, фактическая поставка зависит от получения продавцами соответствующих экспортных лицензий.

Украина частично возобновила экспорт газа

Торги прошли после того, как 7 октября Кабинет Министров принял решение о частичном возобновлении экспорта природного газа украинской добычи. С начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году экспорт такого ресурса был запрещен.